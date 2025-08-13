Мужчина решил проверить странную стену и нашел "сокровище" из прошлого (фото)

В Бостоне, штат Массачусетс (США), 33-летний владелец дома неожиданно наткнулся на уникальную архитектурную деталь, скрытую десятилетиями.

Пользователь Reddit под ником u/Drunk__Goku рассказал, что решение проверить одну из стен пришло после изучения оригинальных планов постройки, найденных в домашней библиотеке.

На чертежах четко обозначались раздвижные "карманные" двери, полностью задвигающиеся внутрь.

"Стены с каждой стороны были примерно равны ширине двери. Мы предположили, что двери могут быть все еще на месте", — поделился он. Обычно такие элементы, если их снимали, хранились в подвале, но в его случае никаких следов не было. Это только усилило подозрения.

Когда он аккуратно разобрал участок стены, внутри оказалась пара массивных деревянных дверей с темным благородным оттенком и оригинальной винтажной фурнитурой. Судя по состоянию, ими не пользовались многие годы. Все выглядело так, будто двери просто "законсервировали" в момент ремонта.

Свою находку мужчина опубликовал на Reddit с подписью: "Смотрите, что я нашел в стенах! Оригинальная фурнитура и все такое". Снимок мгновенно стал популярным. Пользователи восхищались мастерством столяров прошлого, подмечали изящество деталей и завидовали такой редкости.

"Джекпот!", "Они прекрасны", "Иногда люди зашивают такие двери, чтобы интерьер выглядел современнее", — писали они.

Некоторые делились личным опытом: старые раздвижные двери иногда "замерзают" в направляющих, и владельцы просто перестают ими пользоваться. Другие признавались, что теперь хотят обследовать собственные стены в поисках подобных сюрпризов.

