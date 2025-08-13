Чоловік вирішив перевірити дивну стіну і знайшов "скарб" із минулого (фото)

У Бостоні, штат Массачусетс (США), 33-річний власник будинку несподівано натрапив на унікальну архітектурну деталь, приховану десятиліттями.

Користувач Reddit під ніком u/Drunk__Goku розповів, що рішення перевірити одну зі стін прийшло після вивчення оригінальних планів споруди, знайдених у домашній бібліотеці.

На кресленнях чітко позначалися розсувні "кишенькові" двері, що повністю засуваються всередину.

"Стіни з кожного боку були приблизно рівні ширині дверей. Ми припустили, що двері можуть бути все ще на місці", — поділився він. Зазвичай такі елементи, якщо їх знімали, зберігалися в підвалі, але в його випадку жодних слідів не було. Це тільки посилило підозри.

Коли він акуратно розібрав ділянку стіни, усередині опинилася пара масивних дерев'яних дверей із темним шляхетним відтінком і оригінальною вінтажною фурнітурою. Судячи зі стану, ними не користувалися багато років. Усе виглядало так, ніби двері просто "законсервували" в момент ремонту.

Коли чоловік акуратно розібрав ділянку стіни, всередині виявилася пара масивних дерев'яних дверей Фото: Reddit

Свою знахідку чоловік опублікував на Reddit з підписом: "Дивіться, що я знайшов у стінах! Оригінальна фурнітура і все таке". Знімок миттєво став популярним. Користувачі захоплювалися майстерністю столярів минулого, помічали витонченість деталей і заздрили такій рідкості.

"Джекпот!", "Вони прекрасні", "Іноді люди зашивають такі двері, щоб інтер'єр мав сучасніший вигляд", — писали вони.

Дехто ділився особистим досвідом: старі розсувні двері іноді "замерзають" у напрямних, і власники просто перестають ними користуватися. Інші зізнавалися, що тепер хочуть обстежити власні стіни в пошуках подібних сюрпризів.

