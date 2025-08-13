Женщина подшутила над сестрой, наняв мойщика окон: им оказался ее бывший (видео)

В США женщина Эли решила нанять мужчину, чтобы тот помыл окна ее дома. Но сестра владелицы дома была шокирована тем, что этим человеком оказался ее бывший парень Калеб — реакция девушки на присутствие мужчины развеселила пользователей сети.

Сестра не могла скрыть своих эмоций от присутствия бывшего за работой, как это видно на опубликованном видео на одном из форумов в Reddit.

Ролик с курьезным эпизодом стал вирусным на платформе — набрал более 45 тыс. реакций. На кадрах видно, что разговор между сестрами происходит на кухне, и в один момент Эли говорит, что "все довольно просто".

В ответ ее сестра эмоционально переспрашивает, почему именно сегодня она "это" сделала, на что автор видео говорит, что хотела помыть окна. Впоследствии не выдерживает и показывает в сторону мойщика окон, что этот работник — ее бывший парень Калеб.

"Хотела испортить покой моей сестры, поэтому наняла ее бывшего, чтобы помыть окна", — подписала свое видео Эли.

Впоследствии девушка бывшего иронично говорит, что "хочет умереть" и "сейчас не выдержит", и сестра подтрунивает над ней, спрашивая хочет ли она поздороваться с бывшим. Открыв дверь, Эли здоровается с бывшим сестры.

На видео можно увидеть, как бывшая пытается несколько помешать мужчине выполнить его работу. Далее оказывается, что Калеб тоже шутит над бывшей — рисует сердечки на окне, иронично комментирует поведение бывшей, но выполняет свою работу.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не сдерживали саркастических ответов на забавную ситуацию. Больше всего пользователи облюбовали следующие реплики:

"Он довольно профессионально все делает и, видимо, заранее знал, что это будет чертовски смешно";

"На самом деле это очень мило — сохранять доброжелательность и поддержку, несмотря на прошлое";

"Ха-ха, это так мило, она даже не смогла скрыть этого";

"Она должна была спросить, свободен ли он до сих пор, потому что между ними точно есть искра";

"Похоже на действительно здоровые отношения с бывшим".

