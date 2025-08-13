Жінка пожартувала над сестрою, найнявши мийника вікон: ним виявився її колишній (відео)

У США жінка Елі вирішила найняти чоловіка, аби той помив вікна її будинку. Та сестра власниці будинку була шокована тим, що цією людиною виявився її колишній хлопець Калеб — реакція дівчини на присутність чоловіка розвеселила користувачів мережі.

Сестра не могла приховати своїх емоцій від присутності колишнього за роботою, як це видно на опублікованому відео на одному з форумів у Reddit.

Ролик з курйозним епізодом став вірусним на платформі — набрав понад 45 тис. реакцій. На кадрах видно, що розмова між сестрами відбувається на кухні, та в одну мить Елі говорить, що "все доволі просто".

У відповідь її сестра емоційно перепитує, чому саме сьогодні вона "це" зробила, на що авторка відео каже, що хотіла помити вікна. Згодом не витримує та показує в бік мийника вікон, що цей працівник — її колишній хлопець Калеб.

"Хотіла зіпсувати спокій моєї сестри, тож найняла її колишнього, аби помити вікна", — підписала своє відео Елі.

Згодом дівчина колишнього іронічно каже, що "хоче померти" та "зараз не витримає", та сестра підтрунює над нею, питаючи чи хоче вона привітатися з колишнім. Відчинивши двері, Елі вітається з колишнім сестри.

На відео можна побачити, як колишня намагається дещо завадити чоловіку виконати його роботу. Далі виявляється, що Калеб теж жартує над колишньою — малює сердечка на вікні, іронічно коментує поведінку колишньої, але виконує свою роботу.

У коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували саркастичних відповідей на кумедну ситуацію. Найбільше користувачі вподобали наступні репліки:

"Він доволі професійно все робить і, мабуть, заздалегідь знав, що це буде до біса смішно";

"Насправді це дуже мило — зберігати доброзичливість і підтримку, попри минуле";

"Ха-ха, це так мило, вона навіть не змогла приховати цього";

"Вона мала спитати, чи він досі вільний, бо між ними точно є іскра";

"Схоже на справді здорові стосунки з колишнім".

