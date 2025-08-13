Женщина шокировала пассажиров самолета позой во время полета: сидела в ней неподвижно часами (фото)

Один мужчина летел пассажирским самолетом и случайно обратил внимание на женщину, которая сидела напротив в необычной позе. Так неизвестная просидела несколько часов, после чего спокойно встала с места и ушла после посадки.

Related video

Мужчина говорит, что не может никак понять, как она могла пробыть в такой позе и спокойно уйти без затекания ног, говорится в заметке автору поста в Reddit.

Сообщение анонима стало вирусным — набрало более 95 тыс. реакций и сотни комментариев. Мужчина пишет, что летел рейсом по своим делам и вдруг взглянул на женщину, которая находилась в ряду напротив него.

Его внимание привлекла очень необычная поза, в которой находилась женщина — она подложила ноги под себя и сидела на кресле, сидя в наушниках и смотря какой-то ролик.

Необычная поза пассажирки в самолете Фото: Reddit

"Женщина рядом со мной летела так более трех часов и не пошевелилась. Потом встала и ушла, как будто ничего не было", — говорится в заметке мужчины.

Впоследствии он добавил, что она без проблем вышла из самолета и пошла по своим делам. Автор поста не сообщал, где и когда была сделана эта фотография, а также каким рейсом мужчина летел с этой неизвестной дамой.

Что говорят в сети?

В комментариях к этому вирусному сообщению, пользователи признались, что были озадачены увиденной фотографией. Больше всего юзеры поддержали следующие реакции:

"Мне бы ноги пришлось ампутировать по колено, если бы я так просидел 3 часа";

"Я бы завалился, как новорожденный олененок, уже на первом шаге";

"Как у нее расположена рука, я был на 100% уверен, что она держит ее в штанах более трех часов, прежде чем я вообще заметил ноги";

"Она, должно быть, занимается йогой или гимнастикой. В йоге это называется "ваджрасана", и после практики эта поза вполне удобна. В качестве бонуса — хорошая осанка поясницы";

"Кажется, авиалиниям пора думать о новых местах для пассажиров".

Ранее Фокус сообщал, как мужчину не пускали на самолет из-за слишком легкого багажа. Причина отказа его шокировала — все из-за недостаточного веса, а ему сказали, что он должен сделать чемодан "тяжелее".

Впоследствии стало известно, что женщину после косметической операции не пустили на рейс. Шатария Бэнкс рассказала, что ей запретили сесть на самолет из-за опасений, что ее косметическая процедура помешает нормально лететь.