Жінка шокувала пасажирів літака позою під час польоту: сиділа в ній нерухомо годинами (фото)

Один чоловік летів пасажирським літаком і випадково звернув увагу на жінку, яка сиділа навпроти у незвичній позі. Так невідома просиділа кілька годин, після чого спокійно встала з місця та пішла після посадки.

Related video

Чоловік каже, що не може ніяк второпати, як вона могла пробути в такій позі та спокійно піти без затікання ніг, йдеться в дописі автору посту в Reddit.

Повідомлення аноніма стало вірусним — набрало понад 95 тис. реакцій і сотні коментарів. Чоловік пише, що летів рейсом у своїх справах і раптом поглянув на жінку, яка перебувала в ряду навроти нього.

Його увагу привернула дуже незвична поза, в якій перебувала жінка — вона підклала ноги під себе та сиділа на кріслі, сидячи в навушниках та дивлячись якийсь ролик.

Незвична поза пасажирки в літаку Фото: Reddit

"Жінка поруч зі мною летіла отак понад три години й не ворухнулася. Потім встала й пішла, наче нічого не було", — йдеться в дописі чоловіка.

Згодом він додав, що вона без проблем вийшла з літака та пішла у своїх справах. Автор посту не повідомляв, де і коли була зроблена ця світлина, а також яким рейсом чоловік летів з цією невідомою пані.

Що кажуть в мережі?

У коментарях до цього вірусного допису, користувачі зізналися, що були спантеличені побаченою світлиною. Найбільше юзери підтримали наступні реакції:

"Мені б ноги довелося ампутувати по коліна, якби я так просидів 3 години";

"Я б завалився, як новонароджене оленятко, вже на першому кроці";

"Як у неї розташована рука, я був на 100% упевнений, що вона тримає її в штанях понад три години, перш ніж я взагалі помітив ноги";

"Вона, мабуть, займається йогою або гімнастикою. У йозі це називається "ваджрасана", і після практики ця поза цілком зручна. Як бонус — гарна постава попереку";

"Здається, авіалініям пора думати про нові місця для пасажирів".

Раніше Фокус повідомляв, як чоловіка не пускали на літак через залегкий багаж. Причина відмови його шокувала — все через недостатню вагу, а йому сказали, що він має зробити валізу "важчою".

Згодом стало відомо, що жінку після косметичної операції не пустили на рейс. Шатарія Бенкс розповіла, що їй заборонили сісти на літак через побоювання, що її косметична процедура завадить нормально летіти.