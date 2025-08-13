"Она не сдается": собака пытается каждый день напугать хозяйку (видео)

Каждое утро шарпей по кличке Луна прячется за углом лестницы, выжидая момент, когда женщина начнет спускаться. Завидев ее, собака совершает прыжок, чтобы "напугать".

Домашние питомцы умеют находить неожиданные способы скрасить повседневную жизнь, но шарпей по кличке Луна превратила это в настоящий утренний ритуал. Об этом рассказала ее хозяйка в одном из видео в TikTok.

Ее игра в "пугалки" стала настолько популярной, что завоевала внимание миллионов пользователей интернета.

Каждое утро Луна прячется за углом внизу лестницы и терпеливо ждет, когда хозяйка начнет спускаться. Увидев первые шаги, собака выглядывает, словно высматривает подходящий момент, и в идеально рассчитанное время выпрыгивает, чтобы "напугать". При этом хозяйка уже знает, что ее ждет, но всегда изображает удивление, чтобы доставить Луне удовольствие от игры.

В опубликованном ролике видно, как шарпей сначала осторожно вытягивает голову из-за угла, затем делает резкий прыжок, после чего буквально светится от радости. Она подпрыгивает, виляет хвостом и не может усидеть на месте, излучая восторг.

Хозяйка призналась, что эти минуты стали для нее особенными. По ее словам, такие маленькие, но искренние моменты делают ее день ярче и помогают снимать стресс.

"Я бы отдала все, чтобы сохранить это навсегда", — добавила она.

Видео быстро набрало популярность, собрав свыше 4,4 миллиона просмотров. Пользователи в комментариях отмечают, что Луна — "маленькая проказница" и "вечный щенок", а сама хозяйка — "богата" на такие драгоценные эмоции.

"Она не сдается. Это, должно быть, лучшее чувство на свете", — написал один из зрителей.

