"Вона не здається": собака намагається щодня налякати господиню (відео)

Щоранку шарпей на прізвисько Луна ховається за рогом сходів, вичікуючи момент, коли жінка почне спускатися. Побачивши її, собака робить стрибок, щоб "налякати".

Домашні вихованці вміють знаходити несподівані способи скрасити повсякденне життя, але шарпей на прізвисько Луна перетворила це на справжній ранковий ритуал. Про це розповіла її господиня в одному з відео в TikTok.

Її гра в "лякалки" стала настільки популярною, що завоювала увагу мільйонів користувачів інтернету.

Щоранку Луна ховається за рогом внизу сходів і терпляче чекає, коли господиня почне спускатися. Побачивши перші кроки, собака визирає, немов видивляється слушну мить, і в ідеально розрахований час вистрибує, щоб "налякати". При цьому господиня вже знає, що на неї чекає, але завжди вдає здивування, щоб доставити Луні задоволення від гри.

В опублікованому ролику видно, як шарпей спочатку обережно витягує голову з-за рогу, потім робить різкий стрибок, після чого буквально світиться від радості. Вона підстрибує, виляє хвостом і не може всидіти на місці, випромінюючи захват.

Господиня зізналася, що ці хвилини стали для неї особливими. За її словами, такі маленькі, але щирі моменти роблять її день яскравішим і допомагають знімати стрес.

"Я б віддала все, щоб зберегти це назавжди", — додала вона.

Відео швидко набрало популярності, зібравши понад 4,4 мільйона переглядів. Користувачі в коментарях зазначають, що Луна — "маленька пустунка" і "вічне цуценя", а сама господиня — "багата" на такі дорогоцінні емоції.

"Вона не здається. Це, мабуть, найкраще почуття на світі", — написав один із глядачів.

