Самая теплая сцена дня: объятия малыша с лошадью покорили сеть (видео)

Жительница Бразилии вместе с маленьким сыном посетили ферму Estância São Miguel, где в рамках прогулки малыш увидел лошадь и начал тянуть руками к ней. Впоследствии животное и малыш смогли обняться, а этот момент на видео вызвал теплые эмоции у пользователей сети.

Соответствующее видео с щемящим моментом объятий лошади и малыша обнародовали на странице заведения в Tiktok.

Ролик стал вирусным в сети — набрал более 5,4 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как малыш пытается ручонками дотянуть до лошади, которая находится в загоне под присмотром погонщика.

Через несколько секунд животное замечает ребенка и затем движется в его сторону, которую на руках держит вероятно мама мальчика. Через мгновение малышу удается обнять животное за голову, а на лице ребенка заметна улыбка от случившегося.

"Самая красивая сцена, которую вы увидите сегодня!" — говорится в подписи на португальском языке на странице фермы.

Известно, что эти кадры были сняты в начале августа в городке Ново Амбуро на юго-востоке Бразилии. Именно там расположена самая большая конюшня заведения, где проводят часто соревнования, визиты туристов и местных.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали положительных эмоций от увиденных объятий. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Эти милые ручки";

"Лучшие объятия, которые когда-либо видел";

"Милота видео просто зашкаливает";

"Конь все понял, как увидел малого";

"Это видео доказывает, что нам не хватает добра в жизни. Поэтому его стоит лелеять".

