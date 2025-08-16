Найтепліша сцена дня: обійми малюка з конем підкорили мережу (відео)

Мешканка Бразилії разом з маленьким сином відвідали ферму Estância São Miguel, де в рамках прогулянки малий побачив коня та почав тягнути руками до нього. Згодом тварина та малий змогли обійнятися, а цей момент на відео викликав теплі емоції в користувачів мережі.

Відповідне відео з щемким моментом обіймів коня та малюка оприлюднили на сторінці закладу в Tiktok.

Ролик став вірусним у мережі — набрав понад 5,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як малюк намагається рученятами дотягнути до коня, який перебуває в загоні під наглядом погонича.

За кілька секунд тварина помічає дитину та потім рухається в її бік, яку на руках тримає ймовірно мама хлопчика. За мить малому вдається обійняти тварину за голову, а на обличчі дитини помітна усмішка від того, що сталося.

"Найкрасивіша сцена, яку ви побачите сьогодні!" — йдеться у підписі португальською мовою на сторінці ферми.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті на початку серпня в містечку Ново Амбуро на південному сході Бразилії. Саме там розташована найбільша конюшня закладу, де проводять часто змагання, візити туристів і місцевих.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі не стримували позитивних емоцій від побачених обіймів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Ці милі рученята";

"Найкращі обійми, які коли-небудь бачив";

"Милота відео просто зашкалює";

"Кінь усе зрозумів, як побачив малого";

"Це відео доводить, що нас не вистачає добра в житті. Тому його варто плекати".

