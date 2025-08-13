Фактчекинг: СМИ проверили знаменитый кадр со львом известной кинокомпании (фото)

Фотография знаменитого льва киностудии Metro-Goldwym-Mayer (MGM), которого якобы привязали для съемок в кадре, продолжает распространяться по сети на протяжении 10 лет. Фактчекеры решили напомнить, как именно эта фотография стала вирусной.

Интерес к вирусному фото представителя кошачьих привлек внимание экспертов относительно реальности этой истории. Издание Snopes решило проверить с помощью анализа изменений на фотографии, которое провело несколько лет назад.

История этого изображения началась в октябре 2015 года, когда читатель СМИ прислал электронное письмо с вопросом о фотографии, которая якобы показывает закулисный момент съемок знаменитого ролика студии MGM-того самого, что появляется в начале фильмов и демонстрирует рычащего льва.

"Действительно ли льва привязывали для съемки этого известного логотипа?", — интересовался читатель и прислал соответствующую фотографию.

Однако эксперты быстро установили факт подделки. Оказалось, что оригинальная фотография была сделана в начале 2000-х годов в одном из зоопарков Израиля, когда двухлетнего берберского льва по кличке Самсон отправили на компьютерную томографию (КТ) после того, как он заболел.

Фейковое фото льва Фото: Из открытых источников Настоящее КТ льва Самсона в 2005 году Фото: Getty Images

"Самсон жил в зоопарке "Хай-Кеф" в Ришон-ле-Ционе близ Тель-Авива. Он начал шататься, его ноги подкашивались, словно у животного с "коровьим бешенством". Ветеринар-невролог Мерав Шамир из Еврейского университета в Иерусалиме диагностировала повреждение задней части черепа — следствие дефицита витамина А, который к тому времени был смертельным для всех львов с такой проблемой", — пишут журналисты.

Более того, специалисты пишут, что когда после КТ-сканирования черепа диагноз подтвердился, то госпожа Шамир отправила запрос коллегам по всему миру, проводил ли кто-то подобную операцию. Никто не решался, но она решила попробовать: "Мы ничего не теряли".

Также журналисты нашли оригинальные фотографии съемок львов компанией MGM в течение 1920-хх годов. Процесс съемки диких кошек был даже опаснее, ведь на фото заметна незначительная дистанция между операторами и животным.

Лев Джеки во время съемок заставки для MGM Фото: Getty Images

На основе фотографий, пишут журналисты, возникли непроверенные слухи, что якобы лев убил своего тренера и ассистентов во время съемок. Однако никто из членов MGM не подтвердил эту информацию из-за отсутствия каких-либо соответствующих свидетельств.

Исходя из вышеуказанных фактов, издание делает однозначный вывод: эта история с фотографией является фейком.

Вывод специалистов является однозначным Фото: Snopes

