Фактчекінг: ЗМІ перевірили знаменитий кадр з левом відомої кінокомпанії (фото)

Фотографія знаменитого лева кіностудії Metro-Goldwym-Mayer (MGM), якого нібито прив'язали для зйомок у кадрі, продовжує поширюватися мережею протягом 10 років. Фактчекери вирішили нагадати, як саме ця світлина стала вірусною.

Related video

Інтерес до вірусного фото представника котячих привернув увагу експертів щодо реальності цієї історії. Видання Snopes вирішило перевірити за допомогою аналізу змін на світлині, яке провело кілька років тому.

Історія цього зображення почалася в жовтні 2015 року, коли читач ЗМІ надіслав електронного листа з питанням про фотографію, яка нібито показує закулісний момент зйомок знаменитого ролика студії MGM — того самого, що з’являється на початку фільмів і демонструє рикаючого лева.

"Чи справді лева прив’язували для зйомки цього відомого логотипа?", — цікавився читач та прислав відповідну світлину.

Однак експерти швидко встановили факт підробки. Виявилося, що оригінальна світлина була зроблена на початку 2000-х років в одному з зоопарків Ізраїлю, коли дворічного берберського лева з кличкою Самсон відправили на комп’ютерну томографію (КТ) після того, як він занедужав.

Фейкове фото лева Фото: З відкритих джерел Справжнє КТ лева Самсона в 2005 році Фото: Getty Images

"Самсон мешкав у зоопарку "Хай-Кеф" у Рішон-ле-Ціоні поблизу Тель-Авіва. Він почав хитатися, його ноги підкошувалися, немов у тварини з "коров’ячим сказом". Ветеринар-невролог Мерав Шамір із Єврейського університету в Єрусалимі діагностувала пошкодження задньої частини черепа — наслідок дефіциту вітаміну А, який до того часу був смертельним для всіх левів із такою проблемою", — пишуть журналісти.

Ба більше, фахівці пишуть, що коли після КТ-сканування черепа діагноз підтвердився, то пані Шамір надіслала запит колегам по всьому світу, чи хтось проводив подібну операцію. Ніхто не наважувався, але вона вирішила спробувати: "Ми нічого не втрачали".

Також журналісти знайшли оригінальні світлини зйомок левів компанією MGM протягом 1920-хх років. Процес зйомки диких кішок був навіть небезпечнішим, адже на фото помітна незначна дистанція між операторами та твариною.

Лев Джекі під час зйомок заставки для MGM Фото: Getty Images

На основі світлин, пишуть журналісти, виникли неперевірені чутки, що нібито лев убив свого тренера та асистентів під час зйомок. Однак ніхто з членів MGM не підтвердив цю інформацію через відсутність будь-яких відповідних свідчень.

Виходячи з вищевказаних фактів, видання робить однозначний висновок: ця історія зі світлиною є фейком.

Висновок фахівців є однозначним Фото: Snopes

Раніше Фокус повідомляв про фейкову історію щодо велетенського восьминога. Вірусне фото супроводжувалося заявою, що його було зроблено на Балі й зафіксувало реальний розмір напрочуд великого морського створіння.

Згодом стало відомо, як ЗМІ розвінчали популярний ШІ-фейк. Тоді історія 14-річної американки Медісон Тейлор Брукс викликала жвавий інтерес серед користувачів соціальних мереж щодо пережитого нею досвіду.