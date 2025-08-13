В заброшенном поселке выставлен на продажу двухэтажный дом: в чем его особенность (фото)

В Дареме продают таунхаус в заброшенном шахтерском районе Хорден, который когда-то процветал, но после закрытия шахты опустел.

По словам представителя аукционного дома, это традиционно построенный дом средней планировки, который обладает огромным потенциалом. Об этом пишет Luxary Property.

По словам риэлторов уникальная возможность приобрести недвижимость в Великобритании по цене, сопоставимой с подержанным автомобилем, причем в месте с интересной историей и особой атмосферой.

Хорден когда-то процветал благодаря угольной шахте Horden Colliery, открытой в 1904 году. Она обеспечивала работой тысячи местных жителей и была сердцем сообщества. Однако в 1987 году шахту закрыли, и район начал стремительно пустеть. Сегодня здесь можно увидеть целые улицы с заброшенными домами, что делает поселок похожим на декорации к фильму о городах-призраках.

Комнаты пустуют, но в доме уже установлены окна с двойным остеклением Фото: Jam Press

Выставленный на продажу дом находится на Девятой улице. В нем две спальни, ванная комната, гостиная, кухня и огороженный задний двор. Недвижимость нуждается в реставрации: комнаты пустуют, а сад зарос кустарником. Тем не менее в доме уже установлены окна с двойным остеклением, газовое центральное отопление и новый комбинированный котел.

Может заинтересовать тех, кто мечтает о жизни в тишине вдали от городской суеты Фото: Jam Press

Местоположение также играет свою роль: Хорден находится на окраине Сандерленда, рядом с железнодорожной станцией и побережьем Северного моря. Поблизости — популярные туристические направления Скарборо, Уитби, Стэйтс, Сихэм и Уитберн, известные своими пляжами и живописными видами.

Итоговая цена, по оценкам, составит от 5 000 фунтов (примерно 282 тысячи гривен) до 15 000 фунтов (примерно 845 тысяч гривен). Эксперты считают, что, несмотря на необходимость ремонта, такой объект может заинтересовать как инвесторов, так и тех, кто мечтает о жизни в тишине вдали от городской суеты.

