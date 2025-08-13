У покинутому селищі виставлено на продаж двоповерховий будинок: у чому його особливість (фото)

У Даремі продають таунхаус у покинутому шахтарському районі Хорден, який колись процвітав, але після закриття шахти спорожнів.

Related video

За словами представника аукціонного дому, це традиційно побудований будинок середнього планування, який має величезний потенціал. Про це пише Luxary Property.

За словами рієлтор, унікальна можливість придбати нерухомість у Великій Британії за ціною, яку можна порівняти з уживаним автомобілем, до того ж у місці з цікавою історією та особливою атмосферою.

Хорден колись процвітав завдяки вугільній шахті Horden Colliery, відкритій 1904 року. Вона забезпечувала роботою тисячі місцевих жителів і була серцем спільноти. Однак 1987 року шахту закрили, і район почав стрімко порожніти. Сьогодні тут можна побачити цілі вулиці з занедбаними будинками, що робить селище схожим на декорації до фільму про міста-привиди.

Кімнати пустують, але в будинку вже встановлені вікна з подвійним склінням Фото: Jam Press

Виставлений на продаж будинок розташований на Дев'ятій вулиці. У ньому дві спальні, ванна кімната, вітальня, кухня й обгороджений задній двір. Нерухомість потребує реставрації: кімнати пустують, а сад заріс чагарником. Проте в будинку вже встановлено вікна з подвійним склінням, газове центральне опалення і новий комбінований котел.

За словами представника аукціонного дому, це традиційно побудований будинок середнього планування, який має величезний потенціал. Покупець зможе перетворити його на затишне житло, орендний об'єкт або проєкт для перепродажу. Також вони зазначають, що саме в цьому будинку люди зможуть сповна насолодитися тишею та усамітненням.

Може зацікавити тих, хто мріє про життя в тиші далеко від міської метушні Фото: Jam Press

Місцезнаходження також відіграє свою роль: Хорден розташований на околиці Сандерленда, поруч із залізничною станцією та узбережжям Північного моря. Поблизу — популярні туристичні напрямки Скарборо, Вітбі, Стейтс, Сіхем і Вітберн, відомі своїми пляжами та мальовничими краєвидами.

Підсумкова ціна, за оцінками, становитиме від 5 000 фунтів (приблизно 282 тисячі гривень) до 15 000 фунтів (приблизно 845 тисяч гривень). Експерти вважають, що, попри необхідність ремонту, такий об'єкт може зацікавити як інвесторів, так і тих, хто мріє про життя в тиші якомога далі від міської метушні.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка живе в крихітному плавучому будинку на "секретному острові". Мешканка Великої Британії на ім'я Лінда розповіла про своє незвичайне життя на річці Темзі, де колись проводили час відомі рок-зірки й дитячі письменники.

Також стало відомо, що чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.