Мужчина умер, оставив сейф: спустя 14 лет его дочь наконец открыла его (видео)

Эшли Ошеа из США обратилась к соцсетям, чтобы вскрыть сейф, который оставался запертым почти два десятилетия. Когда замок щелкнул и дверца открылась, ожидания сменились удивлением и легким разочарованием.

Жительница Аризоны Эшли Ошеа обратилась к пользователям TikTok за помощью в открытии старого металлического сейфа, который когда-то принадлежал ее покойному отцу. Девушка поделилась соответствующим видео.

Мужчина приобрел его у соседа примерно за три года до своей смерти, но так и не успел рассказать семье комбинацию. Почти два десятилетия сейф стоял в углу дома, запертый и хранящий секрет.

Отец Эшли умер в 2011 году, когда девочке было всего 10 лет.

"Он только вернулся в мою жизнь, и мы начали снова общаться, но вскоре его не стало. Это был шок", — вспоминает женщина.

С тех пор она неоднократно задумывалась, что же мог хранить отец. Однако без кода открыть сейф было невозможно: никто из родных его не знал, а производитель не смог предоставить нужную информацию.

Тогда американка решила обратиться за помощью к широкой аудитории и опубликовала серию видео на своей странице в TikTok @therealtalkroom. На кадрах она демонстрировала попытки "взлома" сейфа. Первый ролик набрал более 4,5 миллионов просмотров и вызвал бурные обсуждения. Многие зрители предлагали свои версии содержимого: от старинных украшений до писем или даже денег.

Внутри сейфа оказалась лишь упаковка засохших нераспечатанных берушей из Швеции Фото: TikTok

Вскоре на связь с ней вышел слесарь, который согласился помочь бесплатно. Он сумел вычислить комбинацию и прислал ее Эшли. Женщина решила не откладывать момент истины и провела прямую трансляцию, чтобы подписчики могли разделить с ней этот опыт.

Когда замок щелкнул и дверца открылась, ожидания сменились удивлением и легким разочарованием. Внутри оказалась лишь упаковка засохших нераспечатанных берушей из Швеции.

"Я надеялась найти хоть что-то с историей, даже записку. Но потом поняла, что ценность была не в содержимом, а в самом пути", — призналась Эшли.

