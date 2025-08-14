Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Чоловік помер, залишивши сейф: через 14 років донька нарешті відкрила його (відео)

Дівчина через 14 років змогла відкрити сейф покійного батька, але вміст її засмутив
Майже два десятиліття сейф стояв у кутку будинку, замкнений і зберігав секрет | Фото: newsweek

Ешлі Ошеа зі США звернулася до соцмереж, щоб розкрити сейф, який залишався замкненим майже два десятиліття. Коли замок клацнув і дверцята відчинилися, очікування змінилися здивуванням і легким розчаруванням.

Related video

Мешканка Аризони Ешлі Ошеа звернулася до користувачів TikTok по допомогу у відкритті старого металевого сейфа, який колись належав її покійному батькові. Дівчина поділилася відповідним відео.

Чоловік придбав його в сусіда приблизно за три роки до своєї смерті, але так і не встиг розповісти родині комбінацію. Майже два десятиліття сейф стояв у кутку будинку, замкнений і зберігав секрет.

Батько Ешлі помер 2011 року, коли дівчинці було всього 10 років.

"Він щойно повернувся в моє життя, і ми почали знову спілкуватися, але незабаром його не стало. Це був шок", — згадує жінка.

Відтоді вона неодноразово замислювалася, що ж міг зберігати батько. Однак без коду відкрити сейф було неможливо: ніхто з рідних його не знав, а виробник не зміг надати потрібну інформацію.

Тоді американка вирішила звернутися по допомогу до широкої аудиторії й опублікувала серію відео на своїй сторінці в TikTok @therealtalkroom. На кадрах вона демонструвала спроби "злому" сейфа. Перший ролик набрав понад 4,5 мільйона переглядів і викликав бурхливі обговорення. Багато глядачів пропонували свої версії вмісту: від старовинних прикрас до листів або навіть грошей.

Дівчина через 14 років змогла відкрити сейф покійного батька, але вміст її засмутив
Усередині сейфа виявилася лише упаковка засохлих нерозпечатаних берушей зі Швеції
Фото: TikTok

Незабаром на зв'язок із нею вийшов слюсар, який погодився допомогти безплатно. Він зумів обчислити комбінацію і надіслав її Ешлі. Жінка вирішила не відкладати момент істини й провела пряму трансляцію, щоб підписники могли розділити з нею цей досвід.

Коли замок клацнув і дверцята відчинилися, очікування змінилися здивуванням і легким розчаруванням. Усередині виявилася лише упаковка засохлих нерозпечатаних вушних затичок зі Швеції.

"Я сподівалася знайти хоч щось з історією, навіть записку. Але потім зрозуміла, що цінність була не у вмісті, а в самому шляху", — зізналася Ешлі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка подумала, що змахує павутину, а знайшла діамант за 27 000 доларів. Мішеррі Фокс зі США три тижні шукала камінь для своєї обручки.

Також стало відомо, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.