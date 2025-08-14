Чоловік помер, залишивши сейф: через 14 років донька нарешті відкрила його (відео)

Ешлі Ошеа зі США звернулася до соцмереж, щоб розкрити сейф, який залишався замкненим майже два десятиліття. Коли замок клацнув і дверцята відчинилися, очікування змінилися здивуванням і легким розчаруванням.

Мешканка Аризони Ешлі Ошеа звернулася до користувачів TikTok по допомогу у відкритті старого металевого сейфа, який колись належав її покійному батькові. Дівчина поділилася відповідним відео.

Чоловік придбав його в сусіда приблизно за три роки до своєї смерті, але так і не встиг розповісти родині комбінацію. Майже два десятиліття сейф стояв у кутку будинку, замкнений і зберігав секрет.

Батько Ешлі помер 2011 року, коли дівчинці було всього 10 років.

"Він щойно повернувся в моє життя, і ми почали знову спілкуватися, але незабаром його не стало. Це був шок", — згадує жінка.

Відтоді вона неодноразово замислювалася, що ж міг зберігати батько. Однак без коду відкрити сейф було неможливо: ніхто з рідних його не знав, а виробник не зміг надати потрібну інформацію.

Тоді американка вирішила звернутися по допомогу до широкої аудиторії й опублікувала серію відео на своїй сторінці в TikTok @therealtalkroom. На кадрах вона демонструвала спроби "злому" сейфа. Перший ролик набрав понад 4,5 мільйона переглядів і викликав бурхливі обговорення. Багато глядачів пропонували свої версії вмісту: від старовинних прикрас до листів або навіть грошей.

Усередині сейфа виявилася лише упаковка засохлих нерозпечатаних берушей зі Швеції Фото: TikTok

Незабаром на зв'язок із нею вийшов слюсар, який погодився допомогти безплатно. Він зумів обчислити комбінацію і надіслав її Ешлі. Жінка вирішила не відкладати момент істини й провела пряму трансляцію, щоб підписники могли розділити з нею цей досвід.

Коли замок клацнув і дверцята відчинилися, очікування змінилися здивуванням і легким розчаруванням. Усередині виявилася лише упаковка засохлих нерозпечатаних вушних затичок зі Швеції.

"Я сподівалася знайти хоч щось з історією, навіть записку. Але потім зрозуміла, що цінність була не у вмісті, а в самому шляху", — зізналася Ешлі.

