Мечта превратилась в кошмар: как пара потеряла тысячи на "идеальном" караване (видео)

Две британки в возрасте за 30 лет потеряли более $108 500, купив караван в парке. Вместо мечты о спокойной жизни с двумя чихуахуа они получили "заброшенные дебри" с мачете-головорезами и наводнениями.

Как сообщает The Mail, история началась в 2023 году, когда пара нашла объявление о караванном парке возле города Нортгемптон в Англии, что в 108 км к северо-западу от Лондона. Там разрешали содержать домашних животных. "Нам обещали курортный комплекс с бассейном, барами и круглосуточной охраной", — признается Саманта.

Однако, когда Саманта и Лушана приехали на место, вместо ожидаемой мечты столкнулись с обманом, понесли убытки и приобрели ужасные проблемы.

Обман за обманом

Первый удар ожидал пару еще до переезда:

Оказалось, что собак запрещено оставлять без присмотра, хотя это было ключевым условием покупки

Их караван установили на другом участке, чем обещали

Годовая аренда земли неожиданно выросла с $6 тысяч 240 до $6 тысяч 925

"Нас окружили собаки-хулиганы XL, которые убивали других животных. А однажды мы увидели людей с мачете, которые угрожали посетителям", — рассказывает Лушана, которая из-за этих событий получила психологическую травму.

Наводнения и убытки

Несмотря на обещания инвестировать $12 000 000 в защиту от наводнений, вода регулярно затапливала территорию. "Она останавливалась в нескольких метрах от нашего каравана", — вспоминает Саманта.

Другие проблемы:

Бассейн оказался закрытым

Уличное освещение не работало

Территория покрыта мусором и экскрементами

Финансовая катастрофа

Сейчас пара:

Выплачивает более $2014 ежемесячно за займы

Вынуждена жить у родственников в Лондоне

Может продать караван только за $27 140 — меньше половины стоимости

"Нам продали мечту, а дали кошмар", — заключает Саманта. Сейчас они обратились в Европейскую организацию по рассмотрению претензий потребителей, которая борется за более жесткое регулирование караванных парков.

Владелец парка, отказался комментировать эту ситуацию.

Напомним, в Великобритании действует специальный закон о караванных парках, но, как видно из этой истории, он не всегда защищает потребителей от недобросовестных продавцов.

