Мрія перетворилася на кошмар: як пара втратила тисячі на "ідеальному" каравані (відео)

Дві британки віком за 30 років втратили понад $108 500, купивши караван у парку. Натомість мрії про спокійне життя з двома чихуахуа вони отримали "занедбані нетрі" з мачете-головорізами та повенями.

Як повідомляє The Mail, історія почалася у 2023 році, коли пара знайшла оголошення про караванний парк біля міста Нортгемптон в Англії, що за 108 км на північний захід від Лондона. Там дозволяли утримувати домашніх тварин. "Нам обіцяли курортний комплекс з басейном, барами та цілодобовою охороною", – зізнається Саманта.

Проте, коли Саманта та Лушана приїхали на місце, замість очікуваної мрії зіткнулися з обманом, зазнали збитків та інших жахливих проблем.

Обман за обманом

Перший удар очікував пару ще до переїзду:

Виявилося, що собак заборонено залишати без нагляду, хоча це було ключовою умовою купівлі

Їх караван встановили на іншій ділянці, ніж обіцяли

Річна оренда землі несподівано зросла з $6 тисяч 240 до $6 тисяч 925

"Нас оточили собаки-хулігани XL, які вбивали інших тварин. А одного разу ми побачили людей з мачете, які погрожували відвідувачам", – розповідає Лушана, яка через ці події отримала психологічну травму.

Повені та збитки

Попри обіцянки інвестувати $12 000 000 у захист від повеней, вода регулярно затоплювала територію. "Вона зупинялася за кілька метрів від нашого каравану", – згадує Саманта.

Інші проблеми:

Басейн виявився закритим

Вуличне освітлення не працювало

Територія покрита сміттям та екскрементами

Фінансова катастрофа

Зараз пара:

Виплачує понад $2014 щомісяця за позики

Змушена жити у родичів у Лондоні

Може продати караван лише за $27 140 – менше половини вартості

"Нам продали мрію, а дали кошмар", – підсумовує Саманта. Зараз вони звернулися до Європейської організації з розгляду претензій споживачів, яка бореться за жорсткіше регулювання караванних парків.

Власник парку, відмовився коментувати цю ситуацію.

Нагадаємо, у Великій Британії діє спеціальний закон про караванні парки, але, як видно з цієї історії, він не завжди захищає споживачів від недобросовісних продавців.

