"Не планирует сдаваться": женщина увидела, что делает ее кот в соседском дворе (видео)

Жительница США заметила, что ее кот часто гуляет во дворе соседей, а потому попросила их снять на видео, чем занимается ее котик. Увиденные кадры рассмешили владелицу пушистого и пользователей сети.

Женщина говорит, что когда соседи прислали соответствующие кадры, то она не смогла сдержать смеха от действий котика, как видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с выходками кота стал вирусным — набрал почти 57 тыс. реакций на платформе и более 700 комментариев. На видео можно увидеть, как пушистый активно взаимодействует с поливалкой на соседском газоне.

Сначала кот пытается прислонить лапой один из вырезов, откуда идет вода. Со временем животное пытается активно поймать один из потоков, а дальше — начинает прыгать.

Через мгновение он понимает, что что-то явно идет не так и подставляет мордочку напротив потока воды. Котик снова активно начинает двигаться, чтобы избежать намокания, но продолжает играть с поливалкой.

"Соседи просто прислали мне видео, что делает мой кот на улице. А мне говорили: "Заведи бенгальца", — иронично подписала свое видео владелица.

В комментариях к вирусному видео, юзеры рассмеялись над поведением пушистого. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Смешно до слез";

"Иди домой, котик, ты пьян";

"Это котик... который на самом деле собака";

"Какой милый дурачок! Он так развлекается с водой, что бьет из земли!";

"Кот не планирует сдаваться отнюдь не собирается!".

Впоследствии стало известно о неудачной попытке женщины накормить котят. Джулия Дэвис пыталась накормить пятерых неугомонных пушистиков, использовав совет из интернета, но ее действия вызвали смех в сети.