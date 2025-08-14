"Не планує здаватися": жінка побачила, що робить її кіт у сусідському дворі (відео)

Мешканка США помітила, що її кіт часто гуляє у дворі сусідів, а тому попросила їх зняти на відео, чим займається її котик. Побачені кадри розсмішили власницю пухнастого та користувачів мережі.

Related video

Жінка говорить, що коли сусіди прислали відповідні кадри, то вона не змогла стримати сміху від дій котика, як видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з витівками кота став вірусним — набрав майже 57 тис. реакцій на платформі та понад 700 коментарів. На відео можна побачити, як пухнастий активно взаємодіє з поливалкою на сусідському газоні.

Спочатку кіт намагається притулити лапою один з вирізів, звідки йде вода. Згодом тварина намагається активно впіймати один з потоків, а далі — починає стрибати.

За мить він розуміє, що щось явно йде не так і підставляє мордочку навпроти потоку води. Котик знову активно починає рухатися, аби уникнути намокання, але продовжує гратися з поливалкою.

"Сусіди просто прислало мені відео, що робить мій кіт надворі. А мені казали: "Заведи бенгальця", — іронічно підписала своє відео власниця.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери розсміялися з поведінки пухнастого. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Смішно до сліз";

"Іди додому, котику, ти п’яний";

"Це котик… який насправді собака";

"Який милий дурник! Він так розважається з водою, що б’є з землі!";

"Кіт не планує здаватися аж ніяк!".

Раніше Фокус повідомляв, як кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря. Коли чоловік побачив, що його улюбленець накоїв шкоди, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.

Згодом стало відомо про невдалу спробу жінки нагодувати кошенят. Джулія Девіс намагалася нагодувати п'ятьох невгамовних пухнастиків, використавши пораду з інтернету, але її дії викликали сміх у мережі.