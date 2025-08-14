Грузчик хотел опустить стиральную машинку на землю, но что-то пошло не так (видео)

В Амстердаме грузчик пытался спустить стиральную машинку с четвертого этажа, но через несколько секунд все пошло не по плану — из-за быстрого спуска бытовой техники мужчину резко подняло в воздух. Этот маневр прокомментировали в социальных сетях ошарашенные юзеры.

Впоследствии он справился с опасной ситуацией и смог удержаться на веревке и сохранить груз от повреждений, как это видно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с действиями нидерландца стал вирусным — набрал более 61 тыс. реакций на платформе. На кадрах заметно, что владелец квартиры на четвертом этаже привязал собственную стиралку, которую грузчик пытался спустить ее с помощью подвижного блока.

Но через мгновение машинка резко начала падать вниз, а мужчину резко подбросило вверх, который едва не столкнулся с бытовой техникой. Грузчик смог избежать неприятных последствий: сначала оперся ногами о стену дома, впоследствии — начал подниматься вверх по веревке.

Когда стиралка перестала резко падать, грузчик постепенно опустил ее на землю, а дальше — сам спустился по веревке вниз. Из кадров видно, что нидерландец не получил травм, а бытовая техника владельца осталась невредимой.

Позже стало известно, что кадры были обнародованы и сняты днем 13 августа в центре Амстердама местным жителем Рене ван Леувеном. В своей заметке в Instagram мужчина подтвердил, что именно его стиральную машинку спускали вниз, однако не сообщил, что именно стало причиной замены бытовой техники в его квартире.

Реакция соцсетей

В комментариях на разных платформах, юзеры откровенно удивились умению грузчика и посмеялись над курьезной ситуацией. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Все закончилось слишком быстро, надо было снять, как они ставят это на заднюю часть велосипеда и едут, как будто ничего не случилось";

"Тот, кто когда-нибудь нес эти проклятые штуки несколько этажей по лестнице, знает, что это того стоит";

"Обратили внимание, что на этих зданиях балки с крючками, выступающими из крыши? Вот теперь я знаю, для чего они";

"А все могло быть намного и намного хуже";

"Мы однажды так поднимали пианино, нам понадобилось шесть взрослых мужчин и помощь автомобиля. Вся улица выглядывала из окон, чтобы посмотреть, как мы мучаемся. И сразу после этого мы нашли на блочном механизме табличку: "Макс: 75 кг".

