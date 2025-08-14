Вантажник хотів опустити пральну машинку на землю, але щось пішло не так (відео)

В Амстердамі вантажник намагався спустити пральну машинку з четвертого поверху, та за кілька секунд все пішло не за планом — через швидкий спуск побутової техніки чоловіка різко підняло в повітря. Цей маневр прокоментували в соціальних мережах ошелешені юзери.

Згодом він справився з небезпечною ситуацією і зміг утриматися на мотузці та зберегти вантаж від пошкоджень, як це видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з діями нідерландця став вірусним — набрав понад 61 тис. реакцій на платформі. На кадрах помітно, що власник помешкання на четвертому поверсі прив'язав власну пралку, яку вантажник намагався спустити її за допомогою рухомого блоку.

Та за мить машинка різко почала падати вниз, а чоловіка різко підкинуло вверх, який ледве не зіткнувся з побутовою технікою. Вантажник зміг уникнути неприємних наслідків: спочатку обперся ногами об стіну будинку, згодом — почав підійматися вверх по мотузці.

Коли пралка перестала різко падати, вантажник поступово опустив її на землю, а далі — сам спустився мотузкою вниз. З кадрів видно, що нідерландець не зазнав травм, а побутова техніка власника залишилася неушкодженою.

Пізніше стало відомо, що кадри були оприлюднені та зняті вдень 13 серпня в середмісті Амстердама місцевим мешканцем Рене ван Леувеном. У своєму дописі в Instagram чоловік підтвердив, що саме його пральну машинку спускали донизу, однак не повідомив, що саме стало причиною заміни побутової техніки в його квартирі.

Реакція соцмереж

У коментарях на різних платформах, юзери відверто здивувалися вмінням вантажника та посміялися з курйозної ситуації. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Все закінчилося занадто швидко, треба було зняти, як вони ставлять це на задню частину велосипеда і їдуть, наче нічого не сталося";

"Той, хто коли-небудь ніс ці прокляті штуки кілька поверхів сходами, знає, що це того варте";

"Звернули увагу, що на цих будівлях балки з гачками, що виступають з даху? Ось тепер я знаю, для чого вони";

"А все могло бути набагато та набагато гірше";

"Ми одного разу так піднімали піаніно, нам знадобилося шість дорослих чоловіків і допомога автомобіля. Уся вулиця визирила з вікон, щоб подивитися, як ми мучимося. І одразу після цього ми знайшли на блоковому механізмі табличку: "Макс: 75 кг".

