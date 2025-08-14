Женщина думала, что купила щенка мини пуделя: два месяца спустя выплыла правда (фото)

Жительница американского штата Джорджия купила щенка, которого владелец питомника представил ей как мини пуделя. Но два месяца спустя женщина поняла, что дело явно нечистое и решила сделать текст ДНК, результаты которого ее поразили.

Темнокожая американка говорит, что за два месяца собачка успела вырасти до размеров взрослого пуделя, о чем она говорит в видео в своем Tiktok.

Ролик женщины стал популярным в сети — набрал более 189 тыс. просмотров. Владелица собаки рассказывает, что купила щенка по кличке Эйс два месяца назад у владельца собачьего питомника в Атланте, но быстро поняла, что щенок растет как-то очень быстро.

"Это похоже на минипуделя? Этот пес буквально огромный", — говорит американка.

Еще большим шоком стал для женщины разговор с ветеринаром, когда она привела Эйса на прививку. Один из ветеринаров прямо сказал женщине, что это не мини пудель, а собака-гибрид двух или более пород.

"Я была шокирована, ведь заводчик уверял, что это так", — рассказала женщина в своем видео

Американка вспоминает, что по мнению ветеринаров, у нее разновидность "дудла" — скрещенной породы пуделя с другим видом представителей собак. Позже женщина решила сделать тест ДНК, чтобы проверить, кем на самом деле является Эйс.

Результаты проверки показали, что ее лохматый является миксом из той- или минипуделя и 10% кокер-спаниеля — то есть кокапа. Но владелица собаки говорит, что несмотря на результаты Эйс "остался любимцем семьи — веселым и счастливым".

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, большинство выразили поддержку владелице привлекательной собаки. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Тебе даже больше повезло... он прекрасен";

"Эйс — хорошая собака, и это замечательно, что он у тебя есть";

"Несмотря на свою генетику, твоя собака — замечательная. Надеюсь, не будет делать лишнего вреда";

"Собачнику передавай "привет" за ложь. А я думаю, что Эйс стоит хорошей хозяйки как ты".

