Жінка думала, що купила цуценя мініпуделя: два місяці потому випливла правда (фото)

Мешканка американського штату Джорджія купила цуценя, яке власник розплідника представив їй як міні пуделя. Та два місяці потому жінка зрозуміла, що справа явно нечиста та вирішила зробити текст ДНК, результати якого її вразили.

Related video

Темношкіра американка каже, що за два місяці собача встигло вирости до розмірів дорослого пуделя, про що вона говорить у відео в своєму Tiktok.

Ролик жінки став популярним у мережі — набрав понад 189 тис. переглядів. Власниця собаки розповідає, що купила цуценя з кличкою Ейс два місяці тому в власника собачого розплідника в Атланті, але швидко зрозуміла, що цуценя росте якось дуже швидко.

"Це схоже на мініпуделя? Цей пес буквально величезний", — говорить американка.

Ще більшим шоком стала для жінки розмова з ветеринаром, коли вона привела Ейса на щеплення. Один з ветеринарів прямо сказав жінці, що це не міні пудель, а собака-гібрид двох чи більше порід.

"Я була шокована, адже заводчик запевняв, що це так", — розповіла жінка в своєму відео

Американка згадує, що на думку ветеринарів, у неї різновид "дудла" — схрещеної породи пуделя з іншим видом представників собак. Пізніше жінка вирішила зробити тест ДНК, аби перевірити, ким насправді є Ейс.

Результати перевірки показали, що її кудлатий є міксом із той- або мініпуделя та 10% кокер-спанієля — тобто кокапу. Та власниця собаки каже, що попри результати Ейс "залишився улюбленцем сім’ї — веселим і щасливим".

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, більшість висловили підтримку власниці привабливого собаки. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Тобі навіть більше пощастило… він прекрасний";

"Ейс — гарний собака, і це чудово, що він у тебе є";

"Попри свою генетику, твій собака — чудовий. Сподіваюся, не робитиме зайвої шкоди";

"Собачнику передавай "привіт" за брехню. А я думаю, що Ейс вартий гарної хазяйки як ти".

Раніше Фокус повідомляв, як дівчина подорожує з 22-кілограмовим псом на спині. Джейкі Джейкоб стала зіркою в соцмережах після того, як показала, як перевозить свою гігантську собаку на прізвисько Люмі в громадському транспорті.

Згодом стало відомо, що жінка отримала іншу собаку замість сетера.24-річна Анналіс з американського штату Міннесота виявила курйоз з власною собакою через рік після того, як взяла її під опіку.