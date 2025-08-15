Благодарность за заботу: родители оплатили свадьбу, молодожены ответили забавным подарком (видео)

На свадьбе в английском графстве Йоркшир жених и невеста поблагодарили родителей за финансовую поддержку необычным сувениром, который рассмешил всех гостей. Видео быстро набрало миллионы просмотров.

Related video

Как сообщает Daily Mirror, во время празднования свадьбы в замке Хейзлвуд между Лидсом и Йорком молодожены устроили родителям неожиданный шуточный сюрприз в знак благодарности за оплату их праздника.

Молодой человек, сидя за длинным столом, украшенным белыми розами, объявил, что вместе с женой хочет подарить что-то особенное своим родителям. Каждому из пап он передал серебристый подарочный пакет.

Когда один из родителей открыл пакет, внутри оказалась кружка с надписью: "Я заплатил за свадьбу своего сына, а все, что получил, — это эта проклятая кружка". Сначала мужчина удивился, а потом рассмеялся и показал сувенир гостям. В зале раздались аплодисменты и смех, а молодожены также не сдерживали эмоций.

Видео момента было опубликовано в Instagram. Кадры набрали более 1,9 млн просмотров, 50,9 тыс. лайков и более 100 комментариев.

Пользователи соцсети называли подарок "смешным" и "блестящим". Некоторые делились собственными забавными историями со свадеб. Один комментатор рассказал, как подарил теще футболку с надписью "мой зять — мой любимый ребенок". Другой вспомнил, как жених "рассчитался" с тестем тремя монетами по пять шиллингов, каждая из которых была датирована важным годом для семьи.

Замок Хейзлвуд в графстве Йоркшир является популярной локацией для свадебных церемоний в Великобритании, известной своими историческими интерьерами и праздничной атмосферой.

Как сообщал Фокус, в Англии невеста придумала как женить гостей свадьбы.

Напомним, накануне Фокус писал, как в Дании разгорелся скандал вокруг свадебного туризма.