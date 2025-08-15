Подяка за турботу: батьки оплатили весілля, молодята відповіли кумедним подарунком (відео)

На весіллі в англійському графстві Йоркшир наречений і наречена подякували батькам за фінансову підтримку незвичайним сувеніром, що розсмішив усіх гостей. Відео швидко набрало мільйони переглядів.

Як повідомляє Daily Mirror, під час святкування весілля у замку Хейзлвуд між Лідсом і Йорком молодята влаштували батькам несподіваний жартівливий сюрприз на знак вдячності за оплату їхнього свята.

Молодий чоловік, сидячи за довгим столом, прикрашеним білими трояндами, оголосив, що разом із дружиною хоче подарувати щось особливе своїм батькам. Кожному з татів він передав сріблястий подарунковий пакет.

Коли один із батьків відкрив пакунок, всередині виявився кухоль із написом: "Я заплатив за весілля свого сина, а все, що отримав, – це ця клята кружка". Спершу чоловік здивувався, а потім розсміявся та показав сувенір гостям. У залі пролунали оплески й сміх, а молодята також не стримували емоцій.

Відео моменту було опубліковано в Instagram. Кадри набрали понад 1,9 млн переглядів, 50,9 тис. вподобань та більше ніж 100 коментарів.

Користувачі соцмережі називали подарунок "смішним" і "блискучим". Дехто ділився власними кумедними історіями з весіль. Один коментатор розповів, як подарував тещі футболку з написом "мій зять — моя улюблена дитина". Інший згадав, як наречений "розрахувався" з тестем трьома монетами по п’ять шилінгів, кожна з яких була датована важливим роком для родини.

Замок Хейзлвуд у графстві Йоркшир є популярною локацією для весільних церемоній у Великій Британії, відомою своїми історичними інтер’єрами та святковою атмосферою.

