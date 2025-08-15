Звон на борту не все и замечают: пилот рассказал о сигналах, после которых следует волноваться

Находясь в небе, пассажиры слышат много звуков, в том числе сигналов для персонала. Как объяснил бывший второй пилот Air Vegas Airlines Дэниел Бабб, именно этот "звонок" в редких случаях может передавать сообщения о серьезном форс-мажоре.

Во время полета можно услышать много разнообразных звуков — от сигнала о пристегивании ремней безопасности до скрипа колес тележки с едой и напитками для пассажиров. Однако есть и другой звуковой сигнал, на который, кажется, никто не реагирует, хотя именно он и передает важные сообщения. Об этом говорится в материале Daily Mail, опубликованном 15 августа.

Видео, на котором можно услышать сигналы, о которых речь

Своеобразный "звонок" на борту используют для коммуникации между пилотами и бортпроводниками на протяжении всего полета. Однако значение того, что передает капитан, зависит от того, как часто звучит сигнал.

Например, если сигнал двойной, это означает, что самолет достиг высоты в 3 километра над землей. До этого момента пилоты находятся в "стерильной кабине" и полностью сосредоточены на своей работе, не отвлекаясь по пустякам.

"Это то, что мы называем "критической фазой полета", потому что происходит так много событий, что это требует полного внимания обоих пилотов", — пояснил Бабб.

Сигнал о достижении высоты в 3000 метров показывает бортпроводникам, что они могут свободно передвигаться по салону.

"Стюарды могут вставать, если только турбулентность не настолько сильна, что пилот требует от них оставаться на своих местах для безопасности, а пассажиры могут безопасно пользоваться своими электронными устройствами", — уточнил бывший пилот.

Если "звонок" раздается один раз, это просто свидетельствует, что кто-то нажал кнопку для вызова помощи или пассажиров просят пристегнуть ремни. Также его можно услышать, когда необходимость в пристегнутом ремне исчезает. Кроме того, такой же сигнал используют бортпроводники для общения между собой.

Эта же система позволяет делать объявления через микрофон громкой связи. Бабб вспомнил рейс из своего опыта, когда пассажиру стало плохо на борту. Тогда этот функционал использовали бортпроводники, чтобы спросить, есть ли среди других в самолете врач.

Однако этот звуковой сигнал может предупреждать и о "чрезвычайной ситуации", если звучит трижды. Бывший пилот заверил, что такие ситуации происходят редко. Однако три "звонка" подряд могут означать, что есть угроза "сильной турбулентности" или даже пилоты вынуждены изменить курс и приземлиться в другом месте.

За все время работы Баббу не пришлось ни разу воспользоваться этим тройным сигналом. Он отметил, что летал в условиях "умеренной и сильной турбулентности", но необходимости в таком предупреждении не возникало.

