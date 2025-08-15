Дзвін на борту не всі й помічають: пілот розповів про сигнали, після яких слід хвилюватись

Перебуваючи у небі, пасажири чують багато звуків, в тому числі сигналів для персоналу. Як пояснив колишній другий пілот Air Vegas Airlines Деніел Бабб, саме це "дзвінок" в рідкісних випадках може передавати повідомлення про серйозний форс-мажор.

Під час польоту можна почути багато різноманітних звуків — від сигналу про пристібання ременів безпеки до скрипу коліс візка з їжею й напоями для пасажирів. Однак є й інший звуковий сигнал, на який, здається, ніхто не реагує, хоча саме він і передає важливі повідомлення. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail, опублікованому 15 серпня.

Відео, на якому можна почути сигнали, про які мова

Своєрідний "дзвінок" на борту використовують для комунікації між пілотами й бортпровідниками протягом усього польоту. Однак значення того, що передає капітан, залежить від того, як часто звучить сигнал.

Наприклад, якщо сигнал подвійний, це означає, що літак досяг висоти у 3 кілометри над землею. До цього моменту пілоти перебувають у "стерильній кабіні" й повністю зосереджені на своїй роботі, не відволікаючись через дрібниці.

"Це те, що ми називаємо "критичною фазою польоту", тому що відбувається так багато подій, що це вимагає повної уваги обох пілотів", — пояснив Бабб.

Сигнал про досягнення висоти у 3000 метрів показує бортпровідникам, що вони можуть вільно пересуватись салоном.

"Стюарди можуть вставати, якщо тільки турбулентність не настільки сильна, що пілот вимагає від них залишатися на своїх місцях для безпеки, а пасажири можуть безпечно користуватися своїми електронними пристроями", — уточнив колишній пілот.

Якщо "дзвінок" лунає один раз, це просто свідчить, що хтось натиснув кнопку для виклику допомоги або пасажирів просять пристебнути ремені. Також його можна почути, коли необхідність у пристебнутому ремені зникає. Окрім того, такий же сигнал використовують бортпровідники для спілкування між собою.

Ця ж система дозволяє робити оголошення через мікрофон гучного зв'язку. Бабб згадав рейс зі свого досвіду, коли пасажиру стало зле на борту. Тоді цей функціонал використали бортпровідники, щоб запитати, чи є серед інших у літаку лікар.

Однак цей звуковий сигнал може попереджати й про "надзвичайну ситуацію", якщо лунає тричі. Колишній пілот запевнив, що такі ситуації стаються рідко. Однак три "дзвінка" поспіль можуть означати, що є загроза "сильної турбулентності" або навіть пілоти змушені змінити курс і приземлитися в іншому місці.

За увесь час роботи Баббу не довелося жодного разу скористатися цим потрійним сигналом. Він зауважив, що літав в умовах "помірної та сильної турбулентності", але необхідності в такому попередженні не виникало.

