Женщина во время рыбалки поймала существо, которого люди "раньше не видели" (видео)

Женщина во время рыбалки поймала необычное существо, которое поразило людей
Женщина была удивлена, обнаружив необычное гигантское морское существо во время рыбалки | Фото: коллаж Фокус

Необычный улов поразил рыбаков в Южной Корее. На крючок попался гигантский морской слизень весом более 4 кг. Видео удивительного существа стало хитом в интернете.

Женщина была удивлена, обнаружив необычное гигантское морское существо во время рыбалки. Она поделилась своей находкой в Instagram, и люди были так же поражены.

Рыбалка не всегда может оказаться легким хобби, особенно если люди исследуют новые для себя воды или погода непредсказуема. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рыбачка была поражена, когда заметила на своем крючке 4,5-килограммового морского слизня. Видеозапись с необычным водным обитателем, снятая любительницей рыбалки на камеру, стала вирусной в социальных сетях, собрав более 20 миллионов просмотров благодаря его необычному виду.

Необычный моллюск был обнаружен после того, как рыбаки закинули мешок с кормом и попытались вытащить его, но обнаружили, что толстый, тяжелый слизень заглотил наживку. Видеозаписью поделилась Татьяна Лю, которая недавно поймала это "чудовище".

"Мы никогда не видели такого огромного создания", — сказала женщина, которая увлекается рыбалкой.

Гигантский морской слизень был пойман 27 июля у берегов Южной Кореи недалеко от берега. Существо, предположительно весившее не менее 4,5 кг, вызвало переполох в интернете из-за своих огромных размеров и странного внешнего вида.

"Ух ты! Я никогда не видел ничего настолько огромного. Потрясающе", "Похоже на рвоту кита", "Не ешьте это, пожалуйста", "Выглядит отвратительно и склизко. Мерзость", — писали пользователи соцсетей.

Слизня бережно извлекли и отпустили после поимки, а сами рыбаки продолжили свой день на отдыхе.

Ранее Фокус сообщал, что огромная рыба сбросила мужчину из лодки и утащила в открытое море. В индийском штате Андхра-Прадеш 26-летний Чодапалли Ерайя пропал без вести после того, как марлин потащил его за собой.

Также стало известно, что девушка наслаждалась видом с каяка пока не увидела, что под ним. Тихая прогулка обернулась неожиданным открытием для путешественницы из США. Меган Гилберт заметила, что прямо под гладью воды скрывалось огромное скопление жалящих медуз.