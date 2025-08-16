Женщина во время рыбалки поймала существо, которого люди "раньше не видели" (видео)

Необычный улов поразил рыбаков в Южной Корее. На крючок попался гигантский морской слизень весом более 4 кг. Видео удивительного существа стало хитом в интернете.

Женщина была удивлена, обнаружив необычное гигантское морское существо во время рыбалки. Она поделилась своей находкой в Instagram, и люди были так же поражены.

Рыбалка не всегда может оказаться легким хобби, особенно если люди исследуют новые для себя воды или погода непредсказуема. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рыбачка была поражена, когда заметила на своем крючке 4,5-килограммового морского слизня. Видеозапись с необычным водным обитателем, снятая любительницей рыбалки на камеру, стала вирусной в социальных сетях, собрав более 20 миллионов просмотров благодаря его необычному виду.

Необычный моллюск был обнаружен после того, как рыбаки закинули мешок с кормом и попытались вытащить его, но обнаружили, что толстый, тяжелый слизень заглотил наживку. Видеозаписью поделилась Татьяна Лю, которая недавно поймала это "чудовище".

"Мы никогда не видели такого огромного создания", — сказала женщина, которая увлекается рыбалкой.

Гигантский морской слизень был пойман 27 июля у берегов Южной Кореи недалеко от берега. Существо, предположительно весившее не менее 4,5 кг, вызвало переполох в интернете из-за своих огромных размеров и странного внешнего вида.

"Ух ты! Я никогда не видел ничего настолько огромного. Потрясающе", "Похоже на рвоту кита", "Не ешьте это, пожалуйста", "Выглядит отвратительно и склизко. Мерзость", — писали пользователи соцсетей.

Слизня бережно извлекли и отпустили после поимки, а сами рыбаки продолжили свой день на отдыхе.

