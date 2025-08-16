Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Жінка під час риболовлі спіймала істоту, яку люди "раніше не бачили" (відео)

Жінка під час риболовлі спіймала незвичайну істоту, яка вразила людей
Жінка була здивована, виявивши незвичайну гігантську морську істоту під час риболовлі | Фото: колаж Фокус

Незвичайний улов вразив рибалок у Південній Кореї. На гачок попався гігантський морський слимак вагою понад 4 кг. Відео дивовижної істоти стало хітом в інтернеті.

Related video

Жінка була здивована, виявивши незвичайну гігантську морську істоту під час риболовлі. Вона поділилася своєю знахідкою в Instagram, і люди були так само вражені.

Риболовля не завжди може виявитися легким хобі, особливо якщо люди досліджують нові для себе води або погода непередбачувана. Тому можна з упевненістю сказати, що рибалка була вражена, коли помітила на своєму гачку 4,5-кілограмового морського слимака. Відеозапис із незвичайним водним мешканцем, знятий любителькою риболовлі на камеру, став вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 20 мільйонів переглядів завдяки його незвичайному вигляду.

Незвичайний молюск був виявлений після того, як рибалки закинули мішок з кормом і спробували витягнути його, але виявили, що товстий, важкий слимак заковтнув наживку. Відеозаписом поділилася Тетяна Лю, яка нещодавно зловила це "чудовисько".

"Ми ніколи не бачили такого величезного створіння", — сказала жінка, яка захоплюється риболовлею.

Гігантського морського слимака спіймали 27 липня біля берегів Південної Кореї недалеко від берега. Істота, яка, ймовірно, важила щонайменше 4,5 кг, спричинила переполох в інтернеті через свої величезні розміри й дивний зовнішній вигляд.

"Ух ти! Я ніколи не бачив нічого настільки величезного. Приголомшливо", "Схоже на блювоту кита", "Не їжте це, будь ласка", "Виглядає огидно і слизько. Гидота", — писали користувачі соцмереж.

Слимака дбайливо витягли й відпустили після упіймання, а самі рибалки продовжили свій день на відпочинку.

Раніше Фокус повідомляв, що величезна риба скинула чоловіка з човна і потягла у відкрите море. В індійському штаті Андхра-Прадеш 26-річний Чодапаллі Ерайя зник безвісти після того, як марлін потягнув його за собою.

Також стало відомо, що дівчина насолоджувалася краєвидом з каяка поки не побачила, що під ним. Тиха прогулянка обернулася несподіваним відкриттям для мандрівниці зі США. Меган Гілберт помітила, що просто під гладдю води ховалося величезне скупчення жалких медуз.