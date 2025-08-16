Жінка під час риболовлі спіймала істоту, яку люди "раніше не бачили" (відео)

Незвичайний улов вразив рибалок у Південній Кореї. На гачок попався гігантський морський слимак вагою понад 4 кг. Відео дивовижної істоти стало хітом в інтернеті.

Related video

Жінка була здивована, виявивши незвичайну гігантську морську істоту під час риболовлі. Вона поділилася своєю знахідкою в Instagram, і люди були так само вражені.

Риболовля не завжди може виявитися легким хобі, особливо якщо люди досліджують нові для себе води або погода непередбачувана. Тому можна з упевненістю сказати, що рибалка була вражена, коли помітила на своєму гачку 4,5-кілограмового морського слимака. Відеозапис із незвичайним водним мешканцем, знятий любителькою риболовлі на камеру, став вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 20 мільйонів переглядів завдяки його незвичайному вигляду.

Незвичайний молюск був виявлений після того, як рибалки закинули мішок з кормом і спробували витягнути його, але виявили, що товстий, важкий слимак заковтнув наживку. Відеозаписом поділилася Тетяна Лю, яка нещодавно зловила це "чудовисько".

"Ми ніколи не бачили такого величезного створіння", — сказала жінка, яка захоплюється риболовлею.

Гігантського морського слимака спіймали 27 липня біля берегів Південної Кореї недалеко від берега. Істота, яка, ймовірно, важила щонайменше 4,5 кг, спричинила переполох в інтернеті через свої величезні розміри й дивний зовнішній вигляд.

"Ух ти! Я ніколи не бачив нічого настільки величезного. Приголомшливо", "Схоже на блювоту кита", "Не їжте це, будь ласка", "Виглядає огидно і слизько. Гидота", — писали користувачі соцмереж.

Слимака дбайливо витягли й відпустили після упіймання, а самі рибалки продовжили свій день на відпочинку.

Раніше Фокус повідомляв, що величезна риба скинула чоловіка з човна і потягла у відкрите море. В індійському штаті Андхра-Прадеш 26-річний Чодапаллі Ерайя зник безвісти після того, як марлін потягнув його за собою.

Також стало відомо, що дівчина насолоджувалася краєвидом з каяка поки не побачила, що під ним. Тиха прогулянка обернулася несподіваним відкриттям для мандрівниці зі США. Меган Гілберт помітила, що просто під гладдю води ховалося величезне скупчення жалких медуз.