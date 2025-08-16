Женщина узнала, почему парень ненавидит ее кошку, и это разрушило их отношения

41-летняя женщина рассказала, что ее парень возненавидел кота, потому что считал, что питомец был подарен ей коллегой ради ухаживаний.

Женщина поделилась на популярном форуме Reddit историей о том, как ее отношения с 46-летним парнем разрушились из-за кошки.

41-летняя пользовательница платформы рассказала, что они встречались несколько лет, но в какой-то момент сделали полугодовой перерыв. Именно тогда она взяла у коллеги кошку, так как ее семья давно мечтала о питомце.

После воссоединения отношения казались идеальными, пока женщина не узнала, что ее партнер ненавидит кота. Мужчина заявил, что питомец "напоминает ему о другом мужчине", намекнув, что коллега подарил кошку лишь ради того, чтобы с ней сблизиться.

По словам женщины, парень отказывался кормить животное, когда ее не было дома, и даже говорил, что она выбирает кота вместо него. На это девушка ответила, что никогда не избавится от питомца ради его комфорта, ведь дело не только в коте, а в принципах.

"Я не готова доказывать любовь ненужными жертвами", — отметила она.

Сообщение вызвало бурное обсуждение на Reddit. Многие пользователи призвали оставить парня и сохранить кошку.

"Этот кот любит тебя больше, чем он", — написал один из комментаторов. Другие отметили тревожные признаки контролирующего поведения мужчины.

В итоге женщина призналась, что решила расстаться с мужчиной. Девушка добавила, что чувствует даже облегчение.

"Я хорошо справляюсь с одиночеством, так что жизнь продолжается", — сказала она.

