Жінка дізналася, чому хлопець ненавидить її кішку, і це зруйнувало їхні стосунки

41-річна жінка розповіла, що її хлопець зненавидів кота, бо вважав, що вихованець був подарований їй колегою заради залицянь.

Жінка поділилася на популярному форумі Reddit історією про те, як її стосунки з 46-річним хлопцем зруйнувалися через кішку.

41-річна користувачка платформи розповіла, що вони зустрічалися кілька років, але в якийсь момент зробили піврічну перерву. Саме тоді вона взяла в колеги кішку, оскільки її сім'я давно мріяла про вихованця.

Після возз'єднання стосунки здавалися ідеальними, поки жінка не дізналася, що її партнер ненавидить кота. Чоловік заявив, що вихованець "нагадує йому про іншого чоловіка", натякнувши, що колега подарував кішку лише заради того, щоб із нею зблизитися.

За словами жінки, хлопець відмовлявся годувати тварину, коли її не було вдома, і навіть говорив, що вона обирає кота замість нього. На це дівчина відповіла, що ніколи не позбудеться домашнього улюбленця заради його комфорту, адже справа не тільки в коті, а в принципах.

"Я не готова доводити любов непотрібними жертвами", — зазначила вона.

Повідомлення викликало бурхливе обговорення на Reddit. Багато користувачів закликали залишити хлопця і зберегти кішку.

"Цей кіт любить тебе більше, ніж він", — написав один із коментаторів. Інші відзначили тривожні ознаки контролюючої поведінки чоловіка.

У підсумку жінка зізналася, що вирішила розлучитися з чоловіком. Дівчина додала, що відчуває навіть полегшення.

"Я добре справляюся із самотністю, тож життя триває", — сказала вона.

