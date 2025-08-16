Женщина перекрасила коридор в отсутствие мужа и сразу пожалела о результате (видео)

Обычное желание обновить интерьер обернулось для женщины неожиданным результатом. Вместо легкого акцента она полностью перекрасила коридор и почти сразу пожалела о своем решении.

Видео о спонтанном ремонте одной хозяйки дома стремительно разлетелось по TikTok, собрав почти миллион просмотров и вызвав волну обсуждений среди пользователей.

Пользовательница под ником @sundaykeeps опубликовала видео, где показала, как всего одна картинка из Pinterest заставила ее кардинально изменить интерьер. Женщина случайно наткнулась на фото коридора, окрашенного в насыщенный темно-зеленый цвет, и решила воплотить идею в собственном доме.

По ее словам, изначально она планировала лишь обновить одну стену, чтобы добавить яркий акцент в "унылый белый коридор". Но, купив краску и взявшись за валики, она быстро увлеклась процессом и перекрасила все стены и даже дверные наличники.

На кадрах видно, как владелица дома открывает банку краски, и в этот момент в ролике появляется надпись: "Почти мгновенное сожаление". В дальнейшем она признается, что сомнения не отпускали ее ни на минуту: "Что если я это вознавижу? Что, если придется все перекрашивать заново?"

Ситуацию усложняло то, что муж женщины не был в курсе ремонта. В финале видео он возвращается домой, видит зеленые стены и с недоумением спрашивает: "Что это? Черный цвет?" Получив ответ: "Нет, зеленый. И я их ненавижу", — мужчина лишь воскликнул: "Боже мой!".

Публикация вызвала шквал реакций в TikTok. Некоторые пользователи предложили изменить освещение, которое делает зеленый оттенок более мрачным.

"Попробуйте теплый свет, он сразу смягчит атмосферу", — написал один из комментаторов. Другие посоветовали подобрать краску с более "синим подтоном" или перекрасить стены в более яркий зеленый, чтобы добиться гармоничного результата.

Одна из подписчиц также отметила, что дополнить интерьер можно ковром или декором в теплых оттенках, чтобы краска выглядела более уместно.

