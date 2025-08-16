Жінка перефарбувала коридор за відсутності чоловіка й одразу пошкодувала про результат (відео)

Звичайне бажання оновити інтер'єр обернулося для жінки несподіваним результатом. Замість легкого акценту вона повністю перефарбувала коридор і майже відразу пошкодувала про своє рішення.

Related video

Відео про спонтанний ремонт однієї господині оселі стрімко розлетілося по TikTok, зібравши майже мільйон переглядів і викликавши хвилю обговорень серед користувачів.

Користувачка під ніком @sundaykeeps опублікувала відео, де показала, як лише одна картинка з Pinterest змусила її кардинально змінити інтер'єр. Жінка випадково натрапила на фото коридору, пофарбованого в насичений темно-зелений колір, і вирішила втілити ідею у власному будинку.

За її словами, спочатку вона планувала лише оновити одну стіну, щоб додати яскравий акцент у "похмурий білий коридор". Але, купивши фарбу і взявшись за валики, вона швидко захопилася процесом і перефарбувала всі стіни.

На кадрах видно, як власниця будинку відкриває банку фарби, і в цей момент у ролику з'являється напис: "Майже миттєвий жаль". Надалі вона зізнається, що сумніви не відпускали її ні на мить: "Що, як я це зненавиджу? Що, якщо доведеться все перефарбовувати заново?"

Ситуацію ускладнювало те, що чоловік жінки не був у курсі ремонту. У фіналі відео він повертається додому, бачить зелені стіни та зі здивуванням запитує: "Що це? Чорний колір?" Отримавши відповідь: "Ні, зелений. І я їх ненавиджу", — чоловік лише вигукнув: "Боже мій!".

Публікація викликала шквал реакцій у TikTok. Деякі користувачі запропонували змінити освітлення, яке робить зелений відтінок більш похмурим.

"Спробуйте тепле світло, воно відразу пом'якшить атмосферу", — написав один із коментаторів. Інші порадили підібрати фарбу з більш "синім підтоном" або перефарбувати стіни в більш яскравий зелений, щоб домогтися гармонійного результату.

Одна з підписниць також зазначила, що доповнити інтер'єр можна килимом або декором у теплих відтінках, щоб фарба мала доречніший вигляд.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я знайшла за стіною нового будинку таємну печеру. Подружжя з Норвегії, яке купило старовинне житло на Сицилії, під час ремонту натрапило на дивну знахідку.

Також стало відомо, що чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.