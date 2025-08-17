Умеет различать цвета: умный попугай установил рекорд благодаря своим организаторским способностям (фото)

Умный попугай Сяогуй из Китая удивил мир своими организаторскими способностями: птица умеет хорошо различать цвета, что делает к тому же очень быстро. Эти умения помогли ему попасть в "Книгу рекордов Гиннеса".

С помощью своего владельца Цинь Фенга попугай установил рекорд самого быстрого распознавания десять цветов среди попугаев — это он сумел сделать всего за впечатляющие 33,50 секунды. О подробностях рекорда необычной птицы рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса".

Попугай Сяогуй должен был справиться с нелегкой для птицы задачей. Перед ним установили десять крошечных контейнеров и еще десять соломенных шариков разных цветов. Птице нужно было отсортировать их по цветам, разместив цветные шарики в контейнеры соответствующего цвета.

"Книга рекордов Гиннеса" | попугай сортирует шарики по цветам

В задании было несколько дополнительных трудностей. Так, оттенков розового цвета было два, что усложняло задание.

Попугай спергу поместил темно-розовый шарик в светло-розовый контейнер, однако впоследствии увидел свою ошибку и быстро ее устранил. Представители "Книги рекордов Гиннеса", которые присутствовали при установлении рекорда, отметили, что птица после выполнения задания осмотрела территорию вокруг себя, и, казалось, что она довольна результатом.

Птицы-гении: какими способностями поражают попугаи

Сяогуй, несмотря на свои впечатляющие способности, не единственный представитель своего рода, который обладает высокими интеллектуальными способностями. Так, в 2023 году четырехлетний африканский серый попугай Аполло идентифицировал двенадцать объектов, включая "букашку", "книгу" и "носки" и установил рекорд за наибольшее количество предметов, идентифицированных попугаем за три минуты, как рассказали в "Книге рекордов Гиннеса".

Кроме того, вербальные навыки позволяют ему считать, четко общаться и отвечать на сложные вопросы.

