Вміє розрізняти кольори: розумний папуга встановив рекорд завдяки своїм організаторським здібностям (фото)

Розумний папуга Сяогуй з Китаю здивував світ своїми організаторськими здібностями: птах вміє добре розрізняти кольори, що робить до того ж дуже швидко. Ці вміння допомогли йому потрапити у "Книгу рекордів Гіннеса".

За допомогою свого власника Цінь Фенга папуга встановив рекорд найшвидшого розпізнавання десять кольорів серед папуг — це він зумів зробити всього за вражаючі 33,50 секунди. Про подробиці рекорду незвичайного птаха розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса".

Папуга Сяогуй мав впоратися із нелегким для птаха завданням. Перед ним установили десять крихітних контейнерів та ще десять солом'яних кульок різних кольорів. Птаху потрібно було відсортувати їх за кольорами, розмістивши кольорові кульки у контейнери відповідного кольору.

"Книга рекордів Гіннеса" | папуга сортує кульки за кольорами

У завданні було декілька додаткових труднощів. Так, відтінків рожевого кольору було два, що ускладнювало завдання.

Папуга спергу помістив темно-рожеву кульку у світло-рожевий контейнер, однак згодом побачив свою помилку та швидко її усунув. Представники "Книги рекордів Гіннеса", які були присутніми під час встановлення рекорду, зауважили, що птах після виконання завдання оглянув територію довкола себе, й, здавалося, що він задоволений результатом.

Птахи-генії: якими здібностями вражають папуги

Сяогуй, попри свої вражаючі здібності, не єдиний представник свого роду, який володіє високими інтелектуальними здібностями. Так, у 2023 році чотирирічний африканський сірий папуга Аполло ідентифікував дванадцять об'єктів, включаючи "комашку", "книгу" та "шкарпетки" та встановив рекорд за найбільшу кількість предметів, ідентифікованих папугою за три хвилини, як розповіли у "Книзі рекордів Гіннеса".

Окрім того, вербальні навички дозволяють йому рахувати, чітко спілкуватися та відповідати на складні запитання.

