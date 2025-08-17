Под ванной 30 лет хранилась тайна: что хозяин нашел во время ремонта (фото)

Ремонт в доме в Виктории, столице канадской провинции Британская Колумбия, стал поводом для неожиданного открытия. Под ванной обнаружили старые птичьи гнезда, которые могли находиться там десятилетиями.

31-летний студент Брайан Фигель рассказал, что причиной ремонта стала постоянная протечка. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

После неудачных попыток устранить проблему при помощи сантехников мужчина решил полностью обновить ванную комнату. Когда рабочие подняли ванну, их ждал сюрприз. Вся ниша оказалась заполнена птичьими гнездами.

По словам Фигеля, здание было построено в 1995 году, и ванна с тех пор ни разу не менялась.

"Получается, что гнездам может быть до 30 лет, хотя и меньше тоже возможно", — отметил он.

Птичьи гнезда могли находиться под ванной десятилетиями Фото: Reddit

Фигель рассказал, что птицы проникали в квартиру через потолок гаража, расположенного под открытым небом. За время его проживания подрядчики уже дважды меняли защиту от вредителей, однако птицы продолжали возвращаться.

История вызвала активное обсуждение. Пользователи сети в комментариях иронизировали, называя находку "птичьим особняком" и "несколькими квартирами под ванной". Другие отмечали, что природа всегда найдет способ приспособиться.

"Бурундуки поселились под верандой, пристроенной к нашему дому. Пол поддерживали бетонные столбы, что создавало пространство между покрытием и землей. Я кормил птиц на террасе семенами и наблюдал, как бурундуки и белки едят", — написал один из пользователей.

Фигель добавил, что ремонт все еще продолжается, и он намерен полностью герметизировать внутреннее пространство новой ванны, чтобы исключить повторное появление непрошеных соседей.

