Під ванною 30 років зберігалася таємниця: що господар знайшов під час ремонту (фото)

Ремонт у будинку в Вікторії, столиці канадської провінції Британська Колумбія, став приводом для несподіваного відкриття. Під ванною виявили старі пташині гнізда, які могли перебувати там десятиліттями.

31-річний студент Браян Фігель розповів, що причиною ремонту стало постійне протікання. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Після невдалих спроб усунути проблему за допомогою сантехніків чоловік вирішив повністю оновити ванну кімнату. Коли робітники підняли ванну, на них чекав сюрприз. Вся ніша виявилася заповнена пташиними гніздами.

За словами Фігеля, будівлю звели 1995 року, і ванну відтоді жодного разу не змінювали.

"Виходить, що гніздам може бути до 30 років, хоча і менше теж можливо", — зазначив він.

Пташині гнізда могли перебувати під ванною десятиліттями Фото: Reddit

Фігель розповів, що птахи проникали у квартиру через стелю гаража, розташованого просто неба. За час його проживання підрядники вже двічі змінювали захист від шкідників, проте птахи продовжували повертатися.

Історія викликала активне обговорення. Користувачі мережі в коментарях іронізували, називаючи знахідку "пташиним особняком" і "кількома квартирами під ванною". Інші зазначали, що природа завжди знайде спосіб пристосуватися.

"Бурундуки оселилися під верандою, прибудованою до нашого будинку. Підлогу підтримували бетонні стовпи, що створювало простір між покриттям і землею. Я годував птахів на терасі насінням і спостерігав, як бурундуки та білки їдять", — написав один із користувачів.

Фігель додав, що ремонт усе ще триває, і він має намір повністю герметизувати внутрішній простір нової ванни, щоб унеможливити повторну появу непрошених сусідів.

