Расправа в воздухе: пассажир отреагировал на кражу с верхней полки (видео)

Во время рейса из Тегерана в Дубай пассажир применил силу против мужчины, которого заподозрил в краже багажа. Инцидент сняли на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Related video

Как сообщает Daily Mail, случай произошел на борту самолета Mahan Air. На кадрах видно, как мужчина тянется к верхнему багажному отделению. В этот момент владелец сумки, который фиксировал действия на телефон, подходит и останавливает его.

По данным издания, пассажир нажал кнопку вызова экипажа, после чего несколько раз ударил предполагаемого вора по лицу. Другие пассажиры стали свидетелями конфликта и пытались вмешаться. На видео также видно, как обладатель вещей пытается ограничить движения мужчины, прежде чем его отводят в переднюю часть салона самолета.

Момент, когда пассажир дает лапаразу "вору" в самолете

Реакция соцсетей

Кадры инцидента вызвали широкую дискуссию в соцсетях. Один из пользователей X написал: "Ранее аэропорт Таоюань на Тайване и аэропорт Сингапура разоблачали китайские банды, занимавшиеся кражами авиарейсов".

Другой добавил: "Теперь на рейсах в Европу и транзитных рейсах через Дубай последовательно случаются случаи кражи чужого имущества китайскими гражданами".

В комментариях также появились предупреждения для туристов: "Ниже приведено видео, где китайский вор постоянно получает пощечины. Всем друзьям, которые планируют путешествовать за границу, никогда не кладите ценные вещи в верхний багажник, остерегайтесь китайских воров — они рядом с вами!".

Некоторые обратили внимание на правовые последствия подобных действий в регионе. "В любой стране Ближнего Востока кража считается очень серьезным преступлением и позорным поступком. Она приводит к заключению и депортации", — говорится в комментарии.

Третий пользователь поделился собственным опытом: "Это действительно правда. Мой коллега пересаживался на другой рейс в Таиланде, и его багаж украли с верхней полки".

По его словам, кражу удалось остановить: "Но кто-то это увидел и предупредил их. В конце концов, когда они выходили из самолета, они остановили вора, и у вора не было другого выбора, кроме как вернуть вещи".

"И человек, который воровал, и тот, который предупреждал о воре, были китайцами", — резюмировал он.

Как сообщал Фокус, из аэропорта в Лондоне похитили грузовик, перевозивший 12 тысяч новых смартфонов Samsung Galaxy.

Также Фокус писал, что пилот авиакомпании рассказал, почему пассажирам не стоит класть вещи в карман на спинке сиденья в самолете.