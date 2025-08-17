Розправа в повітрі: пасажир відреагував на крадіжку з верхньої полиці (відео)

Під час рейсу з Тегерана до Дубая пасажир застосував силу проти чоловіка, якого запідозрив у крадіжці багажу. Інцидент зняли на відео, яке швидко поширилося в соціальних мережах.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, випадок стався на борту літака Mahan Air. На кадрах видно, як чоловік тягнеться до верхнього багажного відділення. У цей момент власник сумки, який фіксував дії на телефон, підходить та зупиняє його.

За даними видання, пасажир натиснув кнопку виклику екіпажу, після чого кілька разів вдарив ймовірного злодія по обличчю. Інші пасажири стали свідками конфлікту та намагалися втрутитися. На відео також видно, як володар речей намагається обмежити рухи чоловіка, перш ніж його відводять у передню частину салону літака.

Момент, коли пасажир дає лапараза "злодієві" в літаку

Реакція соцмереж

Кадри інциденту викликали широку дискусію у соцмережах. Один з користувачів X написав: "Раніше аеропорт Таоюань на Тайвані та аеропорт Сінгапуру викривали китайські банди, що займалися крадіжками авіарейсів".

Інший додав: "Тепер на рейсах до Європи та транзитних рейсах через Дубай послідовно трапляються випадки крадіжки чужого майна китайськими громадянами".

У коментарях також з’явилися попередження для туристів: "Нижче наведено відео, де китайський злодій постійно отримує ляпасів. Усім друзям, які планують подорожувати за кордон, ніколи не кладіть цінні речі у верхній багажник, остерігайтеся китайських злодіїв — вони поруч із вами!".

Дехто звернув увагу на правові наслідки подібних дій у регіоні. "У будь-якій країні Близького Сходу крадіжка вважається дуже серйозним злочином і ганебним вчинком. Вона призводить до ув’язнення та депортації", – йдеться у коментарі.

Третій користувач поділився власним досвідом: "Це справді правда. Мій колега пересідав на інший рейс у Таїланді, і його багаж вкрали з верхньої полиці".

За його словами, крадіжку вдалося зупинити: "Але хтось це побачив і попередив їх. Зрештою, коли вони виходили з літака, вони зупинили злодія, і злодій не мав іншого вибору, окрім як повернути речі".

"І людина, яка крала, і та, яка попереджала про злодія, були китайцями", – резюмував він.

Як повідомляв Фокус, з аеропорту у Лондоні викрали вантажівку, що перевозила 12 тисяч нових смартфонів Samsung Galaxy.

Також Фокус писав, що пілот авіакомпанії розповів, чому пасажирам не варто класти речі в кишеню на спинці сидіння в літаку.