"Последняя на Земле": девушка показала, как жила в заброшенной больнице (видео)

Айша Барратт из Великобритании 3 года снимала вирусные видео в старой лондонской больнице, которая стала ее домом. Блогерка была "опекуном имущества" и платила минимальную аренду, живя среди пустых палат и заколоченных коридоров.

Во время проживания в больнице британка сделала из старых рентгеновских шкафов гардероб и даже хранила в них сладости. Об этом пишет The Mirror.

Жить в заброшенной больнице для многих звучит как сюжет фильма ужасов, но для лондонской тиктокерши Айши Барратт это стало реальностью. На протяжении трех лет она обитала в старом медицинском комплексе, где некогда кипела жизнь, а теперь царили тишина и пыль.

Британка выбрала для себя необычное занятие. Она была "опекуном имущества". По ее словам, это схема, когда люди временно заселяются в пустующие здания, чтобы защищать их от вандалов и нелегальных жильцов. За это они получают право жить там за символическую арендную плату. По словам блогерши, некоторые платили всего 35 фунтов стерлингов (почти 2 тысячи гривен) в неделю. Такая сумма в условиях лондонского кризиса стоимости жилья звучит как фантастика.

"Иногда я чувствовала себя последней женщиной на Земле, когда шла по пустым коридорам", — призналась девушка. Она сделала их старых рентгеновских шкафах в гардероб и даже хранила в них сладости. Подписчики шутили, что ее жилье идеально для привидений, а сама Айша иронизировала, что стала "соседкой духов".

Однако британка не была одинокой в жутком жилье, ведь в здании проживало около 150 таких же "опекунов". У каждого была своя палата или комната, но здание все же напоминало больше декорации хоррора, чем общежитие.

Айша делилась с фанатами моментами, которые казались одновременно пугающими и забавными: заколоченные секции здания, коридоры, где приходилось проверять каждый угол, и чувство постоянного присутствия "чего-то еще".

"Я бы не смог уснуть там ни минуты, смелая девочка", — признался один из зрителей.

Сейчас блогерка уже покинула больницу и живет в уютной квартире, но признается, что скучает по "маленьким странностям" того периода.

"Это было дикое время", — так она описала свой опыт.

