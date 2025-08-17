"Остання на Землі": дівчина показала, як жила в покинутій лікарні (відео)

Айша Барратт із Великої Британії 3 роки знімала вірусні відео в старій лондонській лікарні, яка стала її домом. Блогерка була "опікуном майна" і платила мінімальну оренду, живучи серед порожніх палат і забитих коридорів.

Під час проживання в лікарні британка зробила зі старих рентгенівських шаф гардероб і навіть зберігала в них солодощі. Про це пише The Mirror.

Жити в покинутій лікарні для багатьох звучить як сюжет фільму жахів, але для лондонської тіктокерші Айші Барратт це стало реальністю. Протягом трьох років вона мешкала в старому медичному комплексі, де колись вирувало життя, а тепер панували тиша і пил.

Британка обрала для себе незвичайне заняття. Вона була "опікуном майна". За її словами, це схема, коли люди тимчасово заселяються в порожні будівлі, щоб захищати їх від вандалів і нелегальних мешканців. За це вони отримують право жити там за символічну орендну плату. За словами блогерки, деякі платили лише 35 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі гривень) на тиждень. Така сума в умовах лондонської кризи вартості житла звучить як фантастика.

"Іноді я відчувала себе останньою жінкою на Землі, коли йшла порожніми коридорами", — зізналася дівчина. Вона зробила з їхніх старих рентгенівських шаф гардероб і навіть зберігала в них солодощі. Підписники жартували, що її житло ідеальне для привидів, а сама Айша іронізувала, що стала "сусідкою духів".

Дівчина була "опікуном майна" Фото: TikTok

Однак британка не була самотньою в моторошному житлі, адже в будівлі проживало близько 150 таких самих "опікунів". У кожного була своя палата або кімната, але будівля все ж таки нагадувала більше декорації хорору, ніж гуртожиток.

Айша ділилася з фанатами моментами, які здавалися водночас лякаючими та кумедними: забиті секції будівлі, коридори, де доводилося перевіряти кожен куток, і відчуття постійної присутності "чогось іще".

"Я б не зміг заснути там ні хвилини, смілива дівчинка", — зізнався один із глядачів.

Нині блогерка вже покинула лікарню і живе в затишній квартирі, але зізнається, що сумує за "маленькими дивацтвами" того періоду.

"Це був дикий час", — так вона описала свій досвід.

