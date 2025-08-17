Мечта о тропиках обернулась ужасом: женщина улетела за границу, чтобы кормить мать в тюрьме

Австралийка Мария отправилась в свою первую зарубежную поездку не на отдых, а в тюрьму на Тайване. Там отбывает наказание ее мать, осужденная на 15 лет за контрабанду наркотиков.

Related video

Как сообщает Daily Mail, 58-летнюю женщину задержали 10 декабря 2023 года в международном аэропорту Таоюань с наркотиками класса А на сумму 1,9 миллиона долларов. Сначала она отрицала вину, однако впоследствии признала себя виновной, чтобы избежать смертной казни. Несмотря на это, Дебби Вулгарис настаивает, что ее подставили африканские мошенники, которые имели контакты с ее бывшим мужем.

В течение первых восьми месяцев после ареста дети женщины не имели возможности видеться с матерью. Только после отмены запрета они начали регулярно навещать ее в тюрьме.

"Я всегда думала, что мой первый международный рейс будет для семейного отпуска, но, к сожалению, это было не так", — сказала Мария.

"Вместо этого это был прямой восьмичасовой перелет, чтобы воссоединиться с моей матерью после восьми месяцев запрета на общение".

Теперь она вместе с братьями и сестрами старается приезжать к матери как можно чаще. Посещения разрешены только в будние дни, через стеклянное окно, общение происходит по телефону, а продолжительность встреч составляет 15 минут.

"Прежде всего, мы берем на себя ответственность организовать еду для мамы", — пояснила Мария в видео в соцсетях.

"Каждому заключенному предоставляется и разрешается давать два килограмма пищи в день. Перед каждым визитом мой брат брал на себя обязательство просыпаться рано, чтобы посетить любые рынки и магазины, чтобы убедиться, что моя мама получает фрукты и мясо самого высокого качества".

Женщина добавила, что была поражена добротой местных жителей.

"Кто бы мог подумать, что однажды встретишь кого-то, а на следующий день, после прибытия в Австралию, он будет посещать твою мать, кормить твою мать, одевать ее, и все это только ради чистой доброты", — сказала она.

Мария назвала историю матери "глубоким предательством" и продолжает открыто делиться пережитым с подписчиками.

"Было нелегко наблюдать, как моя мама переживает столько боли и страданий... Но когда тебя ежедневно кормят такой любовью, даже из-за тюремной камеры, это любовь, которую стоит беречь и за которую стоит бороться", — подчеркнула она.

Тайваньская полиция считает, что Дебби Вулгарис присоединилась к международному наркокартелю, получив за перевозку чемодана вознаграждение 1800 долларов США, оплату проживания и транспорта. В багаже был спрятан героин и кокаин, который обнаружили во время рентгеновского досмотра.

Сама женщина заявила, что действовала по просьбе бывшего мужа Джона Вулгариса, который, по ее словам, стал жертвой аферы с "черными деньгами". News+ сообщал, что он путешествовал в Лондон и Лаос, чтобы забирать чемоданы, которые, вероятно, содержали наркотики.

"Брат, я отправляю свою бывшую жену. Лучше бы ничего не произошло", — говорилось в сообщении, которое Джон Вулгарис отправлял мошенникам.

В комментарии Daily Mail Australia мужчина настаивал: его бывшая жена "абсолютно невиновна".

"Нас подставили! Мы ничего не знаем об этих проклятых наркотиках и никогда в жизни их не видели и не касались", — сказал он в мае 2024 года.

Во время судебного процесса адвокат Леон Хуанг отмечал, что показания Джона Вулгариса являются критически важными, однако тот не явился на слушания и не дал показаний.

Дебби Вулгарис приговорили к 15 годам лишения свободы, и сейчас она находится в тайваньской тюрьме, где делит камеру еще с десятью женщинами.

Фокус также рассказывал, что в Италии арестовали монахиню, которая передавала сообщения членов преступного синдиката и была посредником между заключенными и тюремной администрацией.

Как сообщал Фокус, в США задержали пару, которая имела при себе сумку с красноречивой надписью о наркотиках.