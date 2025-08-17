Мрія про тропіки обернулася жахом: жінка полетіла за кордон, щоб годувати матір у в'язниці

Австралійка Марія вирушила у свою першу закордонну поїздку не на відпочинок, а до в’язниці на Тайвані. Там відбуває покарання її мати, засуджена на 15 років за контрабанду наркотиків.

Як повідомляє Daily Mail, 58-річну жінку затримали 10 грудня 2023 року в міжнародному аеропорту Таоюань з наркотиками класу А на суму 1,9 мільйона доларів. Спочатку вона заперечувала провину, однак згодом визнала себе винною, щоб уникнути смертної кари. Попри це, Деббі Вулгаріс наполягає, що її підставили африканські шахраї, які мали контакти з її колишнім чоловіком.

Протягом перших восьми місяців після арешту діти жінки не мали можливості бачитися з матір’ю. Лише після скасування заборони вони почали регулярно відвідувати її у в’язниці.

"Я завжди думала, що мій перший міжнародний рейс буде для сімейної відпустки, але, на жаль, це було не так", – сказала Марія.

"Натомість це був прямий восьмигодинний переліт, щоб возз'єднатися з моєю матір'ю після восьми місяців заборони на спілкування".

Тепер вона разом із братами та сестрами намагається приїжджати до матері якомога частіше. Відвідини дозволені лише у будні дні, через скляне вікно, спілкування відбувається телефоном, а тривалість зустрічей становить 15 хвилин.

"Перш за все, ми беремо на себе відповідальність організувати їжу для мами", – пояснила Марія у відео в соцмережах.

"Кожному в’язню надається і дозволяється давати два кілограми їжі на день. Перед кожним візитом мій брат брав на себе зобов’язання прокидатися рано, щоб відвідати будь-які ринки та магазини, аби переконатися, що моя мама отримує фрукти та м’ясо найвищої якості".

Жінка додала, що була вражена добротою місцевих мешканців.

"Хто б міг подумати, що одного дня зустрінеш когось, а наступного дня, після прибуття до Австралії, він відвідуватиме твою матір, годуватиме твою матір, одягатиме її, і все це лише заради чистої доброти", – сказала вона.

Марія назвала історію матері "глибокою зрадою" і продовжує відкрито ділитися пережитим із підписниками.

"Було нелегко спостерігати, як моя мама переживає стільки болю та страждань… Але коли тебе щодня годують такою любов’ю, навіть з-за тюремної камери, це любов, яку варто берегти та за яку варто боротися", – підкреслила вона.

Тайванська поліція вважає, що Деббі Вулгаріс приєдналася до міжнародного наркокартелю, отримавши за перевезення валізи винагороду 1800 доларів США, оплату проживання та транспорту. У багажі було сховано героїн і кокаїн, який виявили під час рентгенівського огляду.

Сама жінка заявила, що діяла на прохання колишнього чоловіка Джона Вулгаріса, котрий, за її словами, став жертвою афери з "чорними грошима". News+ повідомляв, що він подорожував до Лондона та Лаосу, щоб забирати валізи, які, ймовірно, містили наркотики.

"Брате, я відправляю свою колишню дружину. Краще б нічого не сталося", – йшлося у повідомленні, яке Джон Вулгаріс надсилав шахраям.

У коментарі Daily Mail Australia чоловік наполягав: його колишня дружина "абсолютно невинна".

"Нас підставили! Ми нічого не знаємо про ці кляті наркотики і ніколи в житті їх не бачили і не торкалися", – сказав він у травні 2024 року.

Під час судового процесу адвокат Леон Хуанг наголошував, що покази Джона Вулгаріса є критично важливими, проте той не з’явився на слухання та не дав свідчень.

Деббі Вулгаріс засудили до 15 років позбавлення волі, і нині вона перебуває у тайванській в’язниці, де ділить камеру ще з десятьма жінками.

