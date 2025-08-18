Просидел два дня: мужчина в США "застрял" за водопадом — как он выживал в экстремальных условиях (видео)

46-летний Райан Уордвелл из Калифорнии в США отправился в путешествие к водопадам, известным под названием Seven Teacups. Приятное путешествие по живописным территориям обернулось для него экстремальным испытанием, в котором он мог погибнуть.

Related video

Мужчина отправился в путешествие 10 августа, а вернулся обратно только через два дня, когда его спасли оперативные службы на вертолете. Видеоролик с кадрами спасения путешественника обнародовало издание NBC News на своем YouTube-канале.

Райан планировал спуститься по веревке возле одного из водопадов, однако не учел силу, с которой впадает вода со скал. Сила водопада оттолкнула мужчину и он оказался в ловушке за стремительным потоком воды, пишет издание RMF24.

Поиски Райана начались 11 августа, после того, как было обнаружено, что мужчина не вернулся к своему автомобилю. Люди увидели записку его друзей, которые сопровождали путешественника, однако отказались от продолжения путешествия, увидев намерения Райана спуститься на веревке.

Поисковая операция не была эффективной в частности из-за сложного рельефа местности.

Найти Райана удалось через день благодаря беспилотнику. Его спас экипаж вертолета, на котором спасатели, патрулировавшие дороги в Калифорнии, отправились на миссию.

Как мужчине удалось выжить в экстремальных условиях

Американец в итоге спрятался в тёмной сырой пещере, которую скрывал водопад. Он несколько раз попытался выбраться из ловушки, однако ему это не удалось, после чего он, обессиленный, прекратил эти попытки, надеясь на спасение.

Райан впоследствии рассказал СМИ, что он "промок до нитки". Согреться или высохнуть ему не удавалось из-за холода и высокой влажности в пещере.

В конце концов именно благодаря спасателям на вертолете американцу удалось выжить. В противном случае, его судьба могла бы сложиться трагически, несмотря на то, что у Райана — большой опыт подобных путешествий за плечами.

Напомним, 6 августа в Instagram показали, как живописный водопад бросает вызов гравитации.

Также 15 июля в Daily Galaxy рассказали о водопаде Датского пролива, который скрывается под водами Арктики и считается крупнейшим по праву на планете.