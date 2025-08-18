Просидів два дні: чоловік у США "застряг" за водоспадом — як він виживав в екстремальних умовах (відео)

46-річний Раян Вордвелл з Каліфорнії у США вирушив на мандрівку до водоспадів, відомих під назвою Seven Teacups. Приємна подорож мальовничими територіями обернулася для нього екстремальним випробуванням, у якому він міг загинути.

Чоловік вирушив у подорож 10 серпня, а повернувся назад тільки через два дні, коли його врятували оперативні служби на гелікоптері. Відеоролик із кадрами порятунку мандрівника оприлюднило видання NBC News на своєму YouTube-каналі.

Раян планував спуститися по мотузку біля одного з водоспадів, однак не врахував силу, з якою впадає вода зі скель. Сила водоспаду відштовхнула чоловіка й він опинився у пастці за стрімким потоком води, пише видання RMF24.

Пошуки Раяна почалися 11 серпня, після того, як було виявлено, що чоловік не повернувся до свого автомобіля. Люди побачили записку його друзів, які супроводжували мандрівника, однак відмовилися від продовження подорожі, побачивши наміри Раяна спуститися на мотузці.

Пошукова операція не була ефективною зокрема через складний рельєф місцевості.

Знайти Раяна вдалося через день завдяки безпілотнику. Його врятував екіпаж гелікоптера, на якому рятувальники, що патрулювали дороги у Каліфорнії, відправилися на місію.

Як чоловікові вдалося вижити в екстремальних умовах

Американець зрештою сховався у темній сирій печері, яку приховував водоспад. Він кілька разів спробував вибратися з пастки, однак йому це не вдалося, після чого він, знесилений, припинив ці спроби, сподіваючись на порятунок.

Раян згодом розповів ЗМІ, що він "промок до нитки". Зігрітися чи висохнути йому не вдавалося через холод та високу вологість у печері.

Зрештою саме завдяки рятувальникам на гелікоптері американцеві вдалося вижити. В іншому випадку, його доля могла б скластися трагічно, попри на те, що у Раяна — великий досвід подібних мандрів за плечима.

