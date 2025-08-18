Приют в старой фабрике: в Китае мужчина на собственные сбережения открыл дом для детей

Китаец превратил старую фабрику в школу и приют для детей, оставшихся без должного ухода. Заведение существует уже 17 лет и воспитало сотни детей, часть из которых впоследствии поступили в университеты.

По информации издания My News, 65-летний Хуан Мэйшен из провинции Цзянси в 2008 году на собственные сбережения создал сад "Дэ Рен" в помещении бывшей фабрики. Здесь проживают дети, которых родители не могут воспитывать из-за смерти, инвалидности или пребывания в тюрьме. Заведение предоставляет воспитанникам дом, обучение жизненным навыкам и уход, а в будние дни они посещают обычные школы.

Сначала Хуан получил государственную субсидию в размере 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов США), однако в дальнейшем финансировал приют преимущественно за счет собственных средств и пожертвований от неравнодушных людей. За 17 лет в "Де Рен" воспитывали 348 детей, из которых 76 стали студентами университетов. Сейчас в приюте проживает 57 воспитанников, в основном младшего школьного возраста.

В саду работают еще трое учителей, а часть бывших воспитанников возвращается туда как волонтеры. Например, Юань Цзюньюй, которая выросла в "Дэ Рен", теперь работает в другом городе, но каждый месяц несколько дней проводит с детьми.

Сам Хуан объясняет, что его желание помогать детям появилось после того, как в юности учитель поделился с ним едой, когда он был слишком бедным. Сегодня он требует, чтобы в заведении всегда оставалась еда после каждого приема — это, по его словам, свидетельствует о достатке и гарантирует, что все дети будут сыты.

История Хуана тронула общественность. Его сравнивают с Чжан Гуймеем, директором школы для девочек в провинции Юньнань, которая тоже известна своей бескорыстной преданностью образованию. После распространения новости в интернете многие люди начали присылать пожертвования в поддержку "Де Рен".

