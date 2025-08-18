Притулок у старій фабриці: у Китаї чоловік на власні заощадження відкрив дім для дітей

Китаєць перетворив стару фабрику на школу й притулок для дітей, які залишилися без належного догляду. Заклад існує вже 17 років і виховав сотні дітей, частина з яких згодом вступили до університетів.

За інформацією видання My News, 65-річний Хуан Мейшен із провінції Цзянсі у 2008 році на власні заощадження створив сад "Де Рен" у приміщенні колишньої фабрики. Тут проживають діти, яких батьки не можуть виховувати через смерть, інвалідність чи перебування у в’язниці. Заклад надає вихованцям домівку, навчання життєвим навичкам та догляд, а у будні дні вони відвідують звичайні школи.

Спершу Хуан отримав державну субсидію у розмірі 200 тисяч юанів (28 тисяч доларів США), однак надалі фінансував притулок переважно власним коштом і за кошт пожертв від небайдужих людей. За 17 років у "Де Рен" виховували 348 дітей, з яких 76 стали студентами університетів. Нині у притулку мешкає 57 вихованців, здебільшого молодшого шкільного віку.

У саду працюють ще троє вчителів, а частина колишніх вихованців повертається туди як волонтери. Наприклад, Юань Цзюньюй, яка виросла в "Де Рен", тепер працює в іншому місті, але щомісяця кілька днів проводить із дітьми.

Сам Хуан пояснює, що його бажання допомагати дітям з’явилося після того, як у юності вчитель поділився з ним їжею, коли він був надто бідним. Сьогодні він вимагає, щоб у закладі завжди залишалася їжа після кожного приймання — це, за його словами, свідчить про достаток і гарантує, що всі діти будуть ситі.

Історія Хуана зворушила громадськість. Його порівнюють із Чжан Гуймеєм, директоркою школи для дівчат у провінції Юньнань, яка теж відома своєю безкорисливою відданістю освіті. Після поширення новини в інтернеті багато людей почали надсилати пожертви на підтримку "Де Рен".

