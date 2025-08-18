Девушка увековечила память о близком человеке, но татуировка оказалась с сюрпризом

Жительница Эдинбурга Гида решила увековечить память о своей тете, умершей от рака, с помощью татуировки, вдохновленной видеоигрой Life Is Strange. Однако вскоре после нанесения рисунка она заметила досадную ошибку в надписи.

Неточность неожиданно придала татуировке новый смысл. Об этом пользовательница с ником femmesaturnx рассказала на популярном форуме Reddit.

Для Гиды решение сделать тату стало способом почтить память о близком человеке. Девушка выбрала дизайн в виде спирали с символом "X", тремя звездами и бабочкой, а внутри — фразу из игры Life Is Strange: "Эти действия будут иметь последствия". По ее словам, татуировка символизирует течение времени и то, что мы не можем вернуться назад, чтобы исправить ошибки, но можем учиться на них.

Эта символика оказалась особенно важной для Гиды после трагической потери тети. Она призналась, что игра помогла ей пережить боль утраты и справиться с воспоминаниями о болезни.

Однако вернувшись из отпуска, где она сделала татуировку, Гида обнаружила, что в английской надписи отсутствует одна буква. Ошибку не заметили ни она сама, ни мастер, ни даже ее друзья. Лишь спустя неделю девушка осознала неточность и обратилась к татуировщику, который был не менее удивлен. В слове "consequences" (последствия, результат) была пропущена буква "u".

В слове "consequences" (последствия, результат) была пропущена буква "u" Фото: Reddit

Гида поделилась своей историей на Reddit, где публикация под ником u/femmesaturnx собрала более 22 000 лайков. Многие пользователи написали, что ошибка сделала татуировку еще более ироничной и даже добавила ей особого смысла.

Сначала девушка переживала, но теперь воспринимает ситуацию как урок.

"Дополнительный смысл в том, что ошибки неизбежны, и это нормально. Важно не то, что ты совершаешь ошибки, а то, чему ты учишься благодаря им", — сказала Гида.

