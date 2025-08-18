Дівчина увічнила пам'ять про близьку людину, але татуювання виявилося з сюрпризом

Мешканка Единбурга Гіда вирішила увічнити пам'ять про свою тітку, яка померла від раку, за допомогою татуювання, натхненного відеогрою Life Is Strange. Однак незабаром після нанесення малюнка вона помітила прикру помилку в написі.

Неточність несподівано надала татуюванню нового сенсу. Про це користувачка з ніком femmesaturnx розповіла на популярному форумі Reddit.

Для Гіди рішення зробити тату стало способом вшанувати пам'ять про близьку людину. Дівчина обрала дизайн у вигляді спіралі з символом "X", трьома зірками та метеликом, а всередині — фразу з гри Life Is Strange: "Ці дії матимуть наслідки". За її словами, татуювання символізує плин часу і те, що ми не можемо повернутися назад, щоб виправити помилки, але можемо вчитися на них.

Ця символіка виявилася особливо важливою для Гіди після трагічної втрати тітки. Вона зізналася, що гра допомогла їй пережити біль втрати й впоратися зі спогадами про хворобу.

Однак повернувшись із відпустки, де вона зробила татуювання, Гіда виявила, що в англійському написі відсутня одна буква. Помилки не помітили ні вона сама, ні майстер, ні навіть її друзі. Лише через тиждень дівчина усвідомила неточність і звернулася до татуювальника, який був не менш здивований. У слові "consequences" (наслідки, результат) була пропущена буква "u".

Гіда поділилася своєю історією на Reddit, де публікація під ніком u/femmesaturnx зібрала понад 22 000 лайків. Багато користувачів написали, що помилка зробила татуювання ще більш іронічним і навіть додала йому особливого сенсу.

Спочатку дівчина переживала, але тепер сприймає ситуацію як урок.

"Додатковий сенс у тому, що помилки неминучі, і це нормально. Важливо не те, що ти робиш помилки, а те, чого ти вчишся завдяки їм", — сказала Гіда.

